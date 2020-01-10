2020-01-10T14:55:09+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мальчика увидели в Анапе на набережной»: волонтеры рассказали, как нашли пропавшего 6-летнего Михаэля из Гродно

«Комсомолка» узнала подробности встречи мамы с сыном, которого отец увез от нее, а потом искали и Беларусь и Россия
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Счастливая Людмила и ее сын Миша после долгой разлуки. Фото: Татьяна МАРТЫНОВАСчастливая Людмила и ее сын Миша после долгой разлуки. Фото: Татьяна МАРТЫНОВА
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Напомним, Михаэль Якимчик из Гродно пропал еще 28 октября. Было известно, что мальчика из детсада забрал его отец Витольд. Они исчезли вдвоем.

Шли недели, месяцы, а мать жила в постоянной тревоге, ничего не зная о сыне. Молодая женщина общалась с журналистами, публиковала на своей страничке в Фейсбуке посты с криком о помощи. В Новый год, 1 января, женщина написала в соцсети эмоциональное обращение к людям: «У меня отняли сына! По возможности очень важно распространить (информацию. - Ред.) не только на территории Беларуси, но и России, так как есть предположения, что они находятся где-то там». И мамино сердце не подвело: Михаэль нашелся на юге России - в Анапе! Спустя 2,5 месяца после исчезновения.

В минувший четверг, 10 января вечером Людмила написала нам, что вылетела к сыну и скоро его увидит.

- Мальчик найден благодаря усилиям многих людей, в том числе и благотворительных органов, - сообщила «Комсомолке» Людмила.

Она опровергла информацию, что отец Михаэля сам вышел на связь.

- 5 января нам сообщили, что мальчика и его отца видели в Анапе на набережной и в магазине. Эта информация была передана российскому поисково-спасательному отряду, сотрудникам российской полиции, а еще и нашим правоохранителям. В итоге мужчину задержали, - рассказали нам в гродненском поисково-спасательном отряде «ЦентрСпас». - Мы два с половиной месяца его искали и, слава Богу, нашли. Мама Миши уже встретилась с сыном! Мальчик здоровый. С ним все нормально! Они направляются в Гродно. Мы думаем подъехать к ним домой и подарить Мишке большого белого мишку.

У волонтеров были подозрения, что отец скрывается с ребенком в России, поэтому поиски велись и там.

Блогер Татьяна Мартынова вылетела в Анапу вместе с мамой мальчика. На своей странице в Фейсбуке она опубликовала видео из местной больницы: в инфекционном боксе Людмила играет с сыном и нежно обнимает его. Мальчик не болен, у него все хорошо, просто в таких случаях обращение к врачу - нормальная практика.

Как мы писали, родители Михаэля в разводе. Когда мальчик пропал, ему было пять лет. 29 декабря ребенку исполнилось шесть. Свой день рождения он отметил вдали от матери.

Еще в декабре мама мальчика рассказывала «Комсомолке», что ничего не знает о местонахождении сына и ее бывшего супруга Витольда.

- Паспорт ребенка у меня, поэтому я надеюсь, что они не могли куда-то выехать из страны. Но с Россией у нас нет границы. Сколько останавливают машин для проверки? Телефон его выключен, - говорила тогда Людмила. - Знать бы хоть что-то. Вообще нет информации. Полное неведение.

У Людмилы вызывало опасение и то, что у бывшего супруга серьезные проблемы со здоровьем. Она рассказала, что мужчина перенес три инфаркта, нуждается в постоянном медикаментозном лечении, а также продолжает стоять в листе ожидания на трансплантацию сердца.

По словам Людмилы, она не препятствовала бывшему супругу видеться с сыном. Ранее Следственный комитет сообщал, что по факту исчезновения отца и сына возбуждено уголовное дело.

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