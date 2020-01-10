Коля Лукашенко занял первое место на олимпиаде Минского района по химии - и готовится к областной

В конце ноября прошли районные олимпиады по всем предметам. В районной олимпиаде Минского района по химии первое место среди девятиклассников занял младший сын Александра Лукашенко Николай. Кстати, олимпиада проходила в Острошицко-Городокской гимназии, где учится Коля. Больше 20 девятиклассников соревновались в знаниях по химии (школа цела).

Уже в понедельник, 13 января, начнется следующий этап олимпиады - областной. От гимназии, где учится Николай, на область по химии поедут два девятиклассника, которые на районе заняли первое и второе места. Кстати, в школе победителей олимпиады поздравили на торжественной линейке и сняли для них мотивирующий видеоролик. А фотографии дипломов выложили на сайте гимназии.

Фото: o-gorodok.minsk.edu.by/

Как и на районном этапе, на областном олимпиада по химии состоит из двух частей - практической и теоретической. Школьники выполняют тестовые задания, решают задачи и проводят химический эксперимент. Если школьник побеждает на областной олимпиаде, в следующем учебном году он попадают на республиканскую олимпиаду вне конкурса. А победа на республиканской олимпиаде в 11-м классе автоматически дает 100 баллов на ЦТ или поступление в профильный вуз без тестов. Победители олимпиады по химии могут пойти на химический факультет, по языкам - на филологический.