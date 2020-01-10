2020-01-10T15:11:52+03:00
Экономика
КП Беларусь

От компаний Гуцериева в Беларусь придет 650 тысяч тонн нефти по трубопроводу и еще 100 тысяч тонн - по железной дороге

Президент пояснял, что с другими российскими компаниями не договорились, потому что те предлагают нефть по ценам выше мировых
Таисия ЧЕРНУХО
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На поставки на условиях Беларуси согласились компании, принадлежащие российскому олигарху и давнему другу Александра Лукашенко Михаилу Гуцериеву.На поставки на условиях Беларуси согласились компании, принадлежащие российскому олигарху и давнему другу Александра Лукашенко Михаилу Гуцериеву.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Александр Лукашенко 9 января рассказал, почему они с Владимиром Путиным до сих пор не могут договориться о годовых поставках нефти.

- Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? - цитирует БелТА президента. - Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. И нашли.

Напомним, 31 декабря президенты не договорились о цене на нефть для Беларуси. Контракты с традиционными поставщиками - компаниями «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» - не были продлены, поскольку Беларусь не устроила цена. В прошлом году мы покупали нефть по цене, равной 83% от мировой.

1 января «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» прекратили поставки нефти в Беларусь. Александр Лукашенко поручил «Белнефтехиму» искать альтернативные источники. Спустя четыре дня такие нашлись.

На поставки на условиях Беларуси согласились компании «РуссНефть» и «Нефтиса», принадлежащие российскому олигарху и давнему другу Александра Лукашенко Михаилу Гуцериеву. Как сообщает РБК, эти нефтяные компании готовы поставлять в Беларусь 750 тысяч тонн нефти ежеквартально - около 650 тысяч тонн по трубопроводу и еще 100 тысяч тонн - по железной дороге.

Правда, «РуссНефть» и «Нефтиса», вместе взятые, добывают 18 млн тонн нефти в год, в то время как Беларуси нужно 24 млн тонн. Выходит, все равно придется договариваться с Россией, прежде всего - с «Роснефтью».

«Нет катастрофы, если мы даже не договоримся»

Второй важный энергоресурс для нас - газ. По цене на газ Беларусь и Россия нашли компромисс только на ближайшие два месяца. В январе и феврале она останется на уровне прошлогодней - 127 долларов за тысячу кубометров. Но есть опасения, что затем может подскочить до 152 долларов, хотя Беларусь настаивает на цене для Смоленской области, а это около 70 долларов.

- «Газпром» сегодня зарабатывает на Беларуси больше в три раза, чем на Германии, - это нормально? Это ненормально. Мы договорились, что эти два месяца, пока мы не договоримся (это было предложение президента Путина), будем работать по газу на условиях 2019 года. Но я напомнил: когда мы шли на продажу «Белтрансгаза», это было в 2011 году, была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на российскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому я настаиваю, чтобы это было реализовано, - прокомментировал ситуацию президент в программе «Новости 24» на СТВ.

Но если найти компромисс по ценам на нефть и газ не удастся - ничего страшного, говорит Александр Лукашенко.

- Надо смотреть глубже: россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией о том, о чем я только что сказал. Живем же эти дни и будем жить не хуже, чем в 2019 году. Очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем, - заверил президент.

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