2020-01-12T14:11:08+03:00
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КП Беларусь

Богатая, красивая и на 10 лет моложе. Бывший участник «Дома-2» Виталий Воронко женится на журналистке СТВ

Известный 29-летний артист сделал предложение руки и сердца 19-летней Кристине Федорович через три месяца после знакомства [фото]
Эвика ОТТО
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Виталий Воронко и Кристина Федорович. Фото: личный архив.Виталий Воронко и Кристина Федорович. Фото: личный архив.
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Виталий Воронко познакомился с Кристиной в августе 2019 года. Молодые люди сначала переписывались в Инстаграме.

- Кристина не только работает на СТВ, но еще и ведет свой блог в YouTube. Она предложила мне стать героем своего блога. Мы общались, но я не придавал переписке особого значения - до встречи с Кристиной у меня было немало интрижек, - смеется Виталий. - Но, когда мы увиделись 21 сентября, я влюбился с первого взгляда! Кристина ответила взаимностью, и наши отношения развивались стремительно. Пять дней, которые я на тот момент был в Минске, мы провели вместе. А когда был в Москве, переписывались и созванивались каждый час.

Виталий сделал предложение Кристине в Новогоднюю ночь. Так романтично! Фото: личный архив

Виталий сделал предложение Кристине в Новогоднюю ночь. Так романтично! Фото: личный архив

- Виталий, а разница в возрасте не смутила тебя и Кристину?

- Кристина для своих лет очень серьезная. Не похожа на своих ровесниц. И еще она не ревнивая. В моих предыдущих отношениях ревность всегда была камнем преткновения.

- Поэтому ты так быстро сделал предложение?

- Предложение сделал в Новогоднюю ночь. Мне хотелось удивить Кристину, и я нашел кольцо в форме короны с тремя бриллиантами. У нее в блоге была заставка, где она с короной на голове - подумал, что это будет оригинально! Кристина оценила, - улыбается артист.

На пальчике Кристины красуется кольцо в знак помолвки и часы Rolex на запястье. Фото: Инстаграм

На пальчике Кристины красуется кольцо в знак помолвки и часы Rolex на запястье. Фото: Инстаграм

- Мы заметили, что избранница из обеспеченной семьи. На запястье Кристины часы Rolex, ездит она на новеньком внедорожнике BMW

- Мне это не важно. Важно, что Кристина искренняя девушка, и эта искренность - она во всем. Это меня и зацепило…

Виталий Воронко также рассказал «Комсомолке», что свадьба состоится 21 августа. Заявления в загс подали 10 января. Артист планирует устроить пышную светскую вечеринку с родными, друзьями и даже участника из реалити-шоу «Дом-2», где он не смог построить любовь, но встретил друзей и коллег.

Влюбленные познакомились пару месяцев назад и уже не представляют жизнь друг без друга. Фото: личный архив

Влюбленные познакомились пару месяцев назад и уже не представляют жизнь друг без друга. Фото: личный архив

Кристина Федорович у своего дома. Девушка из обеспеченной семьи. Фото: Инстаграм

Кристина Федорович у своего дома. Девушка из обеспеченной семьи. Фото: Инстаграм

Кристина работает журналистом на СТВ и ведет свой блог на YouTube. Фото: Инстаграм.

Кристина работает журналистом на СТВ и ведет свой блог на YouTube. Фото: Инстаграм.

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