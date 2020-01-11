Богатая, красивая и на 10 лет моложе. Бывший участник «Дома-2» Виталий Воронко женится на журналистке СТВ

Виталий Воронко познакомился с Кристиной в августе 2019 года. Молодые люди сначала переписывались в Инстаграме.

- Кристина не только работает на СТВ, но еще и ведет свой блог в YouTube. Она предложила мне стать героем своего блога. Мы общались, но я не придавал переписке особого значения - до встречи с Кристиной у меня было немало интрижек, - смеется Виталий. - Но, когда мы увиделись 21 сентября, я влюбился с первого взгляда! Кристина ответила взаимностью, и наши отношения развивались стремительно. Пять дней, которые я на тот момент был в Минске, мы провели вместе. А когда был в Москве, переписывались и созванивались каждый час.

Виталий сделал предложение Кристине в Новогоднюю ночь. Так романтично! Фото: личный архив

- Виталий, а разница в возрасте не смутила тебя и Кристину?

- Кристина для своих лет очень серьезная. Не похожа на своих ровесниц. И еще она не ревнивая. В моих предыдущих отношениях ревность всегда была камнем преткновения.

- Поэтому ты так быстро сделал предложение?

- Предложение сделал в Новогоднюю ночь. Мне хотелось удивить Кристину, и я нашел кольцо в форме короны с тремя бриллиантами. У нее в блоге была заставка, где она с короной на голове - подумал, что это будет оригинально! Кристина оценила, - улыбается артист.

На пальчике Кристины красуется кольцо в знак помолвки и часы Rolex на запястье. Фото: Инстаграм

- Мы заметили, что избранница из обеспеченной семьи. На запястье Кристины часы Rolex, ездит она на новеньком внедорожнике BMW…

- Мне это не важно. Важно, что Кристина искренняя девушка, и эта искренность - она во всем. Это меня и зацепило…

Виталий Воронко также рассказал «Комсомолке», что свадьба состоится 21 августа. Заявления в загс подали 10 января. Артист планирует устроить пышную светскую вечеринку с родными, друзьями и даже участника из реалити-шоу «Дом-2», где он не смог построить любовь, но встретил друзей и коллег.

Влюбленные познакомились пару месяцев назад и уже не представляют жизнь друг без друга. Фото: личный архив

Кристина Федорович у своего дома. Девушка из обеспеченной семьи. Фото: Инстаграм