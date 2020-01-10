«Идут по инерции»: эксперт о том, что каждый третий студент в Беларуси - будущий юрист или экономист

Еще 7 лет назад Беларусь можно было назвать студенческой страной: на 10 тысяч населения приходилось 425 студентов. Сегодня эта цифра снизилась до 288. Сейчас в белорусских вузах обучается 261 тысяча человек, и это почти на 200 тысяч меньше, чем 10 лет назад, сообщает Белстат.

Студентов убыло на всех фронтах. Так, заочников 6 лет назад было почти 196 тысяч, а стало меньше 99 тысяч. Если в 2013 - 2014 учебном году за учебу платили больше 252 тысяч студентов, то сейчас платников на 100 тысяч меньше. Бесплатно высшее образование получают менее 115 тысяч человек, и это на 30 тысяч меньше, чем было 7 лет назад. Единственное, что не изменилось, - около 20 тысяч выпускников вузов ежегодно отправляют на распределение.

Что касается специальностей, которые наиболее востребованы, то, несмотря на избыток юристов и экономистов и не самые высокие зарплаты в этих сферах, студенты все равно считают их престижными - диплом по коммуникациям, праву, экономике, управлению и организации производства собираются получить более 78 тысяч человек. Практически треть поступивших в этом году пошли изучать именно экономику и право.

На втором месте по популярности у студентов - техника и технологии (22%), на третьем - педагогика (10,5%). Потом идут сельское хозяйство (9%), социальная направленность (7%) и здравоохранение (6%).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Профессии юриста и экономиста выбирают по инерции»

- На падение количества студентов влияют несколько факторов, - объясняет HR-эксперт Валерий Кичкаев. - Во-первых, подорожание жизни и, в частности, обучения с одновременным обнищанием населения. Во-вторых, кто-то уезжает учиться за границу. В-третьих, падает престиж высшего образования, и там, где его можно не получать, молодежь не будет этого делать. Например, в IT-сфере появилось много различных курсов. Да, возможно, разработчиком ты не станешь, но тестировщиком - вполне. Если говорить о выборе специальности, то здесь наблюдается некоторая инерция, раз люди идут в юристы и экономисты. Хотя это все равно удивительно. В романе Виктора Мартиновича была такая фраза: «Зачем юристы в стране, где нет закона?» То же самое можно сказать и про нашу экономику. Что касается медицины, то популярность здесь связана с тем, что многие студенты после окончания мечтают уехать из страны. Подтверждение этому - дефицит медиков. А все, кто не прошел по баллам на интересующую специальность, от безнадежности поступают на педагогов, где ежегодно очень низкий проходной балл.