«Сожалеем утрате потерпевших»: двух братьев в Черикове приговорили к расстрелу за убийство учительницы

В Черикове к смертной казни приговорены два брата 19 и 21 лет. Их признали виновными в убийстве учительницы, сообщил правозащитный центр «Весна». Из видео, опубликованного в Телеграм-канале центра, видно, что двое молодых людей сидят в клетке. Один из обвиняемых, Илья, на вопрос, будет ли он подавать апелляцию, отвечает: «Посмотрим, возможно». Молодой человек раскаивается в содеянном.

- Что хотели бы сказать потерпевшим? – спросили у обвиняемого.

- Что сожалеем их утрате. Понимаем прекрасно их боль. Осознаем все прекрасно. То, что сделано, назад не вернуть, ничего не изменить.

Напомним, в Черикове, что в Могилевской области, в апреле 2019-го жестоко убили 47-летнюю учительницу. Ее убили братья 18 и 20 лет. Чтобы скрыть следы преступления, братья подожгли дом. Молодые люди рассказали следствию, что к учительнице они шли на разборки: незадолго до этого женщина сообщила в милицию, что сестра этих парней плохо исполняет свои родительские обязанности, дети находятся без присмотра. Молодым людям предъявили обвинение по нескольким статьям УК, в том числе - убийство с особой жестокостью. Прокурор запросил для обвиняемых смертную казнь.

КСТАТИ

В декабре в Беларуси привели в исполнение очередной смертный приговор

В 2019 году к смертной казни приговорили двух человек: 25 октября приговор вынесли Виктору Сергелю за групповое убийство 8-месячной девочки в Лунинце и 30 июля – Виктору Павлову за убийство двух женщин 76 и 78 лет в деревне Присушино Витебской области.

Меньше месяца назад, 17 декабря, расстреляли заключенного из Бобруйска, Александра Осиповича, которого признали виновным в убийстве двух девушек. Осипович писал ходатайство о помиловании на имя президента, но оно осталось без удовлетворения.