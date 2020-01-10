2019 год в Беларуси был аномально теплым - норма превышена на 2 градуса!

Судя по тому, какая зима на дворе, небесная канцелярия будет бить рекорды и в этом году. Температура сейчас выше нормы на 3 - 6 С. И дальше обещают плюсовую температуру днем и дожди.

А итоги 2019-го подвела заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Светлана Кузьмич.

- При ООН работает межправительственная группа экспертов по изменению климата, которая в последнем докладе отметила, что повышение среднегодовой температуры отмечается повсеместно на нашей планете. И оказывает гораздо больше негативное влияние, чем позитивное, - отметила Светлана Кузьмич. - Особенно на сельскохозяйственную отрасль. На территории Беларуси потепление климата наступило в 1989 году. Тогда был аномально теплый январь со средней температурой +0,3 градуса. 2019 год подтвердил эту тенденцию и был аномально теплым. Среднегодовая температура составила +8,8 градуса при норме +6,7. То есть возросла по сравнению с нормой на 2,1 градуса. На протяжении всего года, за исключением января и июля, наблюдалась положительная аномалия среднемесячных температур.

Самая морозная погода в прошлом году была зафиксирована в январе на метеостанции Брагин - минус 24,8 С.

- Средняя температура за весну составила +8,8 градуса, что выше климатической нормы на 1,9 градуса. Эта весна заняла третье место за время наблюдений. Особенно поразил март, который был теплее нормы на 3,2 градуса, - рассказала Светлана Кузьмич. - Летний сезон был теплее обычного на 1,2 градуса. Средняя температура составила +18,6.

Но какие же это были разные месяцы. В июне мы жарились как на сковородке. Синоптики сообщили, что средняя температура того месяца была +21, что выше нормы на 4,6 градуса. А дальше наступил тот самый холодный июль. Начал за здравие. 1 июля был самый теплый день года. В Брагине зафиксировали +36,4 градуса. Выходит, что разница между самым жарким и холодным месяцем года - 60 градусов.

А после 1 июля все покатилось в тартарары.

- За месяц средняя температура была ниже нормы на 1,3 градуса, - сказала Светлана Кузьмич. - Июль был и самым дождливым - 107% к норме.

Осень была настолько теплой, что синоптики отдали ей второе место за всю историю метеонаблюдений (с 1945 года). Средняя температура +8,8 С. Заметили, что точно такой же показатель был и весной?! А рекорд пока удерживает осень 1967 года.

Год завершился теплым декабрем: +1,9 градуса, что выше нормы на 5,2 градуса. Второе место за всю историю. А самым теплым был декабрь 2006 года. Синоптики также сообщили, что за 2019 год осадков было меньше обычного - 89% от нормы.