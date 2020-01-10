2020-01-12T14:11:08+03:00
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КП Беларусь

«Мальчишки, дарите девушкам цветы»: написал телеведущий Дмитрий Кохно в Инстаграме и подарил жене роскошный Porsche

Известный белорусский шоумен сделал подарок на 30-летие своей супруги Надежды [фото, видео]
Эвика ОТТО
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Телеведущий Дмитрий Кохно подарил жене роскошный Porsche. Фото: ИнстаграмТелеведущий Дмитрий Кохно подарил жене роскошный Porsche. Фото: Инстаграм
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Утром 10 января - в день рождение Надежды Кохно - Дмитрий поделился видео в Инстаграме. На нем жена телеведущего прыгает от счастья с букетом цветов около Porsche Macan насыщенного синего цвета.

- Мальчишки, дарите девушкам цветы - они будут счастливы и рады. С днем рождения, Надя! Ура! - кокетничал за кадром известный ведущий. Но мы сразу поняли, что роскошный Porsche - причина безудержного счастья Надежды.

Стоимость Porsche Macan варьируется от $30 до $60 тысяч долларов в зависимости от комплектации и года выпуска. Фото: кадр из видео

Стоимость Porsche Macan варьируется от $30 до $60 тысяч долларов в зависимости от комплектации и года выпуска. Фото: кадр из видео

Насколько известно «Комсомолке», жена телеведущего водила Audi, но недавно попала в ДТП на проспекте Независимости. Машина Надежды была все это время в ремонте. Скорее всего, именно по этой причине Дмитрий решил побаловать любимую жену. Тем более повод не заставил себя ждать.

Porsche Macan выпускает немецкая компания с 2014 года. Стоимость такого автомобиля варьируется от $30 до $60 тысяч долларов в зависимости от комплектации и года выпуска.

kohnobykohnoby
С днём рождения, любимая! Ты не представляешь, как ты мне дорога! С праздником
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