«Мальчишки, дарите девушкам цветы»: написал телеведущий Дмитрий Кохно в Инстаграме и подарил жене роскошный Porsche

Утром 10 января - в день рождение Надежды Кохно - Дмитрий поделился видео в Инстаграме. На нем жена телеведущего прыгает от счастья с букетом цветов около Porsche Macan насыщенного синего цвета.

- Мальчишки, дарите девушкам цветы - они будут счастливы и рады. С днем рождения, Надя! Ура! - кокетничал за кадром известный ведущий. Но мы сразу поняли, что роскошный Porsche - причина безудержного счастья Надежды.

Стоимость Porsche Macan варьируется от $30 до $60 тысяч долларов в зависимости от комплектации и года выпуска. Фото: кадр из видео

Насколько известно «Комсомолке», жена телеведущего водила Audi, но недавно попала в ДТП на проспекте Независимости. Машина Надежды была все это время в ремонте. Скорее всего, именно по этой причине Дмитрий решил побаловать любимую жену. Тем более повод не заставил себя ждать.

Porsche Macan выпускает немецкая компания с 2014 года. Стоимость такого автомобиля варьируется от $30 до $60 тысяч долларов в зависимости от комплектации и года выпуска.