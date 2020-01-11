«Сын сказал, что сильно скучал по маме»: пропавший 6-летний Михаэль, которого отец увез в Анапу, вернулся домой в Гродно

Найденный шестилетний Михаэль Якимчик из Гродно, который исчез вместе со своим отцом, уже дома. Он прилетел в Минск вместе с мамой ночью 11 января.

Мишу и его маму встречали в аэропорту в Минске родственники и те, кто был неравнодушен к поискам мальчика.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Напомним, родители Михаэля в разводе. Мальчик пропал 28 октября, когда из детского садика его забрал отец. Мама забила тревогу и обратилась в милицию. Мама Миши Людмила ждала любых весточек от сына и бывшего мужа. И вот стало известно, что отца опознали на юге России - в Анапе.

О том, как женщине получилось вернуть сына домой и кто ей в этом помог, Людмила рассказала "Комсомолке".

- Произошло мое рождественское чудо, благодаря соцсетям! После того, как информация попала в интернет, появились нужные люди. Сработало правило пяти рукопожатий! - говорит Людмила. - Во-первых, откликнулись те, кто увидел Мишу с бывшим мужем. Одной женщине на глаза попалась ориентировка с розыском Миши и его отца. Она решилась выйти на связь с волонтером. Так мы узнали, что они в Анапе. Спасибо этой женщине, что она не осталась безучастной! Я вообще благодарна всем неравнодущным людям! Сработали и наши правоохранители совместно с полицией Анапы.

Витольд увез сына в Анапу, но ничего не сказал об этом его матери.

«Бывший муж предлагал жить всем вместе в Анапе»

По словам Людмилы, информация о том, что ее бывший муж Витольд сам вышел на связь, неверная. Его к этому подтолкнули. Причем дали понять, что другого выхода у него нет.

- Нашелся человек, который смог найти к нему подход - он общался с ним по телефону два дня. И поставил его перед фактом, что местонахождение их известно, скрываться дальше нет смысла. И если начнет работать полиция, все будет не в его пользу. В итоге бывший муж позвонил мне. Но от него я услышала шантаж, - говорит Людмила. - Он предлагал мне жить вместе с ними в Анапе. Разговор был примерно такой: "Я говорю, в какой город приезжать при одном условии - ты отказываешься от розыскных работ и оправдываешь меня". После этого я пошла в милицию. Я поняла, что увезя от меня сына, он мстил за то, что мы расстались. Когда Миша был с ним, он понимал, как мне плохо без своего ребенка. Он говорил мне по телефону и такие вещи: "Приезжай без денег, у меня все есть". Он хотел вернуть меня в зависимое положение... А еще жаловался, что ему плохо, он плюется кровью.

Как писала "Комсомолка", у отца Миши серьезные проблемы с сердцем. Он перенес несколько инфарктов, ему нужна пересадка сердца.

- Уже сейчас Миша рассказал мне, что его отец снял квартиру в Анапе на длительный срок. То есть покидать этот город они не собирались.

- Чем ваш бывший муж и сын занимались в Анапе?

- В Анапе он не работал. Мишка рассказывает, что смотрел мультики дома, кушали они в детской столовой, гуляли по городу. На ножке у Мишки синяк. Миша говорит, что это он упал на диком пляже. Я спросила аккуратно Мишу, почему они не взяли меня с собой на море. А он посмотрел на меня и говорит: "Мама, ну я же в этом не виноват".

- Как Витольд добрался с Мишей до Анапы?

- На машине, за рулем был Витольд. Но с таким состоянием здоровья проделать такой путь на машине...

Людмила решилась лететь в Анапу за сыном, когда уже точно знала, где он находится. Но лететь туда одна она боялась. Вместе с ней отправилась в дорогу минчанка, бывшая радиоведущая Татьяна Мартынова, которая не осталась безучастной к поискам Миши.

9 января Витольда задержали, благодаря совместной работе милиции Беларуси и полиции города Анапа.

- Он находился в федеральном розыске, так как проходит обвиняемым по статье 153 УК РБ "Умышленное причинение легкого телесного повреждения". Он избил меня и я подала заявление в милицию. 30 октября было назначено судебное заседание, но он забрал Мишу и уехал.

«У Миши спросили, скучал ли он по маме. «Сильно!» - ответил он»

Когда Витольда задержали, Мишу на время поместили в инфекционное отделение больницы города Анапы. Людмила же сразу по прилету отправилась к сыну.

- Мы предоставили заведующей отделением все документы, объяснили ситуацию. Конечно, я боялась, потому что время прошло. Не знала, как пройдет это встреча, - говорит Людмила. - Миша сначала был насторожен. Но понадобилась полминуты, минута и он стал раговаривать, пошел ко мне на ручки. Самое главное, что я нашла ребенка. Я этому безумно рада! Как выглядел Миша? Его голова неприятно пахла, одежда неопрятная, грязная, кое-где куртка была порвана... Несколько раз Миша называл меня папой. А потом стал звать мамой, обнимать меня, целовать. Татьяна, которая прилетела со мной, спросила у Миши: "Ты скучал по маме?". "Сильно!" - ответил он.

Людмила сразу набрала свою маму. Услышав внука, женщина разрыдалась. Мама с сыном решили не медлить и сразу вылетели домой. По дороге в Минск у Миши было хорошее настроение, а в аэропорту в Москве он фотографировался у каждой новогодней елочки.

- Я заметила, что поведении сына есть изменения. Посмотрим, что будет дальше.

В аэропорту в Минске Миша обнимал маму, с которой расстался на 2,5 месяца.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Сейчас Миша с Людмилой уже дома в Гродно. Мама мальчика думает, как жить дальше.

- Я хотела бы вернуть Мишу в детский сад. Ему нужно общение с детьми. Но честно признаться, сейчас я хочу взять отпуск. Я боюсь, что Витольд вернется и он снова увезет сына. Буду консультироваться с адвокатом, так как хочу ограничить родительские права Витольда. Надеюсь на помощь наших правоохранителей, потому что на сегодняшний день у меня страх, что Миша снова пропадет.

- Мужчина был задержан правоохранителями, а ребенок помещен в городскую больницу Анапы для передачи законному представителю, - сообщили "КП" в управлении СК по Гродненской области. - О каких-либо правовых последствиях говорить преждевременно, так как продолжается работа, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.