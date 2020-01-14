Первый раз в Тайланд: в какой сезон ехать, где искать развлечения и что нужно знать белорусскому туристу

Тропический климат, потрясающая природа, изобилие морепродуктов, уличной еды, диковинных фруктов - и все это по доступным ценам. И это далеко не все, что привлекает туристов в эту страну. Мы провели в Таиланде две недели. Несколько дней на Пхукете - самом большом острове страны, и еще 10 дней в провинции Краби - живописнейшем уголке планеты Земля. Между этими местами менее 200 километров, но они разные, как два полюса.

Провожать день на берегу моря - бесплатное развлечение для сотен туристовФото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

После цунами, накрывшего Тайланд в 2004 году, почти на всех островах появились эвакуационные тропы, которые ведут к вершинам скалФото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

За оскорбление короля - до 15 лет тюрьмы

Тайцы очень приветливые и улыбаются, даже когда им от тебя ничего не нужно. Искренне почитают королевскую семью - фото короля можно увидеть на улицах, в магазинах и даже на приборной панели в такси. За оскорбление Его Величества предусмотрено уголовное наказание, а если порвать купюру с изображением короля, можно нарваться на штраф.

Санпрапум - домики для духов, куда местные жители приносят еду, напитки и даже одеждуФото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

Каждый день местные жители наводят в домиках для духов порядок и приносят угощения – рис, курицу, напитки (порой и горячительные)Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

Все пляжи Таиланда принадлежат королю, поэтому на них запрещается строить отели, огораживать забором или перегораживать въезд. А это значит, что все пляжи находятся в вашем распоряжении. Лучшие пляжи на Пхукете - Патонг, Карон и Ката. Они же самые многолюдные и дорогие. Поэтому многие путешественники предпочитают жилье подальше от эпицентра веселья. Во-первых, просыпаться под пение птиц куда приятнее, чем под музыку из близлежащих баров. Во-вторых, многие хорошие, но бюджетные отели находятся на удалении от пляжа - в джунглях или у подножия скал. Если вы не боитесь ездить на мотобайке, расстояние вообще не проблема. Аренда двухколесного средства передвижения стоит тут очень дешево.

В непогоду тайские пейзажи выглядят еще более величественнымиФото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

Ночная жизнь Пхукета

Пхукет никогда не спит. Здесь круглосуточно гремит музыка, открыты магазины, снуют люди. Чтобы зазвать вас в свое заведение, здесь любые методы хороши. Массажистки наперебой предлагают массаж на двоих - если вы со спутником. Но стоит вашему мужчине отойти, те же барышни обступают его с предложением: «Потрогай меня, я пушистенькая». Знание языка неважно - тут всё привыкли объяснять на пальцах, а фразу «ням-ням» поймут даже дети. На Пхукет едут за ночной жизнью, за развлечениями, массажем, шопингом и экскурсиями. Полно пар, отмечающих медовый месяц, родителей с детьми, веселых компаний и европейских пенсионеров в обнимку с молодыми тайками. Каждый находит на Пхукете то, что искал. А вот за захватывающими дух видами и пляжами с картинки едут в Краби.

Фудкорт на Пхукете. Сюда приходят поесть не только туристы, но и местныеФото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

Длиннохвостая лодка - визитная карточка страныФото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

Пляжи как из рекламы «Баунти»

Мангровые заросли, кокосовые пальмы, тропические бабочки и более сотни островов. А еще храмы, слоновьи фермы, пещеры - все это Краби. В провинции есть аэропорт, морской порт, автовокзал, поэтому добраться несложно. Главные достопримечательности Краби - острова и скалы, возвышающиеся над бирюзовым морем. Чтобы осмотреть как можно больше, лучше останавливаться на пляже АО Нанг - здесь находится пирс, с которого на арендованном каяке или длиннохвостой лодке можно плавать на другие пляжи и острова.

Каякинг – популярное развлечение в Краби. Управлять им просто 3 минуты позора и ты интуитивно понимаешь, что нужно делатьФото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

Креветки, кальмары, ракушки, рыба, мидии и крабы - разнообразие морских гадов на прилавках зашкаливаетФото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

Понаблюдать за животными миром в Краби можно безо всяких зоопарков. Стоит лишь свернуть с протоптанной туристами дорожки - и вот уже в кустах деловито шуршит варан. В кронах деревьев заливаются пестрые птицы и обезьянничают приматы. Постояльцы отелей в джунглях часто рассказывают о громких разборках обезьян прямо под окнами номеров. А гекконы на балконах номеров никого не удивляют.

Обезьяны в Тайланде - частые гости. С ними нужно держать ухо востро: во-первых, они - первоклассные грабители, а во-вторых, приматы переносят бешенствоФото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

Жареные жуки и тараканы - развлечение для туристов, а не рацион местных

Тайская кухня настолько разнообразна, что каждый найдет в ней что-то свое. Основа - рис, лапша, курица, рыба, морепродукты. Почти все невероятно вкусное, а порции огромные. Еда в основном острая, если не попросить no spicy. Отдельного внимания заслуживают фрукты: манго, дуриан, маракуйя, папайя, мангостин, ананас и другие.

Рыбный промысел для многих тайцев - основной источник заработкаФото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

Мы бывали и в приличных (по тайским меркам) ресторанах, и на фуд-кортах, где показываешь, что хочешь, - и блюдо готовят при тебе. И там, и там кормят вкусно, но на фуд-корте порции больше, а стоят в три раза дешевле.

Фрукты - съедобная "достопримечательность" страны. Например, ананасы здесь слаще консервированныхФото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

В Азии нужно быть внимательным относительно гигиены. Повар запросто может потрепать за ухом бродячую собаку и, не помыв руки, продолжить готовить блюдо. Здесь не брезгуют использовать продукты, по которым бегают мухи, и ходить босиком по ручью, который воняет стоками так, что режет глаза. Многое для нас дико и непонятно - но такие путешествия привлекают многих, чтобы понять, где их собственные пределы, чтобы научиться понимать других людей.

Во время отливов обнажается морское дно, усыпанное ракушками и осколками коралловФото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

Важно знать:

- Для белорусов нужна виза. Ее можно открыть через агентство или самостоятельно в почетном консульстве Таиланда в Минске. Цена вопроса - $40 + 25 белорусских рублей.

- Пик сезона и перелет. Таиланд находится в зоне тропического климата, поэтому лето здесь круглый год. Высокий сезон - с ноября по февраль, температура воздуха в пределах +20…+32 градусов. В это время в Таиланде туристический бум, из-за чего растут цены на жилье, сервис и еду. Перелет для многих - самая сложная часть путешествия: провести в воздухе предстоит 9 - 10 часов в одну сторону. Но для нас это время пролетело незаметно: мы любовались закатом и рассветом в иллюминаторе, смотрели фильмы на планшетах в спинках кресел. А еще два раза кормили.

- Валюта - тайский бат. Лучше брать с собой доллары - их курс наиболее выгоден по отношению к бату. Желательно иметь крупные купюры ($50 и 100): в Таиланде действует система разных курсов для мелкого и крупного номинала.

- Страховка. Самые частые причины обращения туристов к врачу - проблемы с пищеварением, травмы после падения с байков и местные болезни. Имейте в виду: если вы планируете арендовать скутер, ваша страховка должна быть расширенной.

- Меры предосторожности. Правила безопасности в Таиланде не отличаются от правил других тропических стран: воду из-под крана не пить, руки перед едой тщательно мыть (как и фрукты). Пользоваться солнцезащитным кремом и не лезть к диким животным. Гаджеты и деньги без присмотра не оставлять и не плавать там, где стоят красные флаги - отбойное течение и травмы от аквабайков в тайских краях не редкость.

- Аптечка. Бывалые путешественники не советуют везти в Таиланд элементарные лекарства, потому что их аналоги можно купить в любой аптеке. Не нужен и спрей от насекомых: отечественные репелленты бесполезны в условиях тайской влажности.

Свежий кокос стоит около 1$. Закат над морем - бесцененФото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

ЦЕНА ВОПРОСА

Аренда байка - от $9 в сутки

Такси от аэропорта до отеля (около 35 км) - $25

Проезд на лодке туда-обратно - от $6,5

Шейк из свежих фруктов - $1,5

Суп том-ям с креветками - $5

Обед на двоих в уличном кафе - $15

Тайский панкейк - $1,50

Жареный рис с курицей в ананасе - $5