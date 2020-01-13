2020-01-13T13:47:15+03:00
Досуг
КП Беларусь

#Безконфет. Осталось всего два дня, чтобы посетить инсталляцию в поддержку детей-сирот

Платформа Имена запустила фандрайзинговую кампанию в поддержку Центра помощи детям-сиротам «Нити Дружбы»
Поделиться:
Фандрайзинговая кампания #Безконфет,Фандрайзинговая кампания #Безконфет,Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Она стартовала с открытия инсталляции #Безконфет в Галерее ДК, для которой было собрано 15 000 оберток от конфет и три искренние истории от выпускников детских домов.

В преддверии Нового года дети в интернатных учреждениях традиционно получают килограммы сладких подарков. Мы все понимаем, что это не совсем то, о чем они мечтают. Проснуться 1 января в своей семье - этого мы не в силах подарить, но есть шанс найти ребенку-сироте близкого человека.

Платформа Имена предлагает изменить привычный ход мыслей и задуматься над тем, что найти близкого человека для ребенка все же возможно. Об этом фандрайзинговая кампания #Безконфет, которая проходит в поддержку Центра помощи детям-сиротам «Нити Дружбы». Это единственная служба в стране, которая подбирает, обучает и сопровождает патронатных воспитателей.

Для инсталляции #Безконфет было собрано 15 000 оберток от конфет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для инсталляции #Безконфет было собрано 15 000 оберток от конфет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Патронатный воспитатель обучает ребенка тем же вещам, что и родители в семье: как готовить еду самостоятельно, как пользоваться деньгами, как ездить на транспорте, куда поступать, как строить отношения с людьми, как воспользоваться положенными льготами. Найти и подготовить патронатного воспитателя - это непростая и ответственная работа сотрудников «Нитей Дружбы», которая занимает не один и не два месяца.

Мы предлагаем помочь детям-сиротам: оформить ежемесячную подписку с карточки в поддержку Центра или осуществить благотворительный взнос. Это позволит сделать так, чтобы дети-сироты, которые ждут близких, получили поддержку, которая им так необходима!

Проект инициирован платформой Имена и учреждением по социальной адаптации детей-сирот «Нити Дружбы». Генеральным партнером инициативы стала ведущая IT-компания Беларуси - Itransition. Проект поддержало посольство Литовской республики в Республике Беларусь и коммуникационное агентство PRCI.Storytellers.

Проект инициирован платформой Имена и учреждением по социальной адаптации детей-сирот «Нити Дружбы». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проект инициирован платформой Имена и учреждением по социальной адаптации детей-сирот «Нити Дружбы».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Место: Галерея ДК (Минск, ул. Герцена, 2а).

Расписание: декабря – 15 января, среда - суббота с 12.00 до 20.00, воскресенье с 12.00 до 18.00

Стоимость: 4 бел.руб. (половина средств, вырученных за продажу билетов, будет передана Центру «Нити дружбы».)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Организаторы «Венского бала с А1 в Купаловском» приглашают гостей мероприятия на эксклюзивную премьеру «Короля Лира»
В связи с изменением формата «Венского бала с А1 в Купаловском» и его интеграцией в Венский бал во Дворце Независимости гости бала получат приглашение на премьеру спектакля Национального академического театра имени Янки Купалы — «Король Лир»
Новости 24
«Взять под стражу в зале суда». Экс-директора гомельской «Милкавиты» приговорили за взятку
В Пинске с крыши сорвался 54-летний рабочий
«Дакар-2020», восьмой этап: Вязович на МАЗе финишировал шестым
За 2019 год золотой запас Беларуси вырос на тонну
В Кобринском районе ввели карантин из-за бешеных лис
Переговоры Беларуси и России по транзиту нефти: не договорились
Из-за теплой зимы в Беларуси сорвались соревнования по лову рыбы со льда и гонки на собачьих упряжках
«Наверное, не стоит туда ехать». На границе с Польшей женщина бросила камень в машину
«На теле повреждения, характерные для электротравмы»: 11-летнюю девочку нашли мертвой в ванной, рядом заряжался телефон
TНТ International возвращается
В Минске при пожаре погиб человек
Умер режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг
«За нами дело не станет». Депутат рассказал, что осталось сделать для шенгена за 35 евро
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку
Гомельчанке пришел долг за коммуналку в доме, который сгорел три года назад
«Дакар-2020». Ведущий экипаж МАЗа сохраняет третье место в общем зачете
«Это было желание обнять и защитить деревья». В Грушевском сквере жители обвязали деревья шарфиками
Женщина из Узды рассказала, что на нее напали и украли сумку - оказалось, сумку она потеряла сама
ЕС призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь
Александр Лукашенко - приглашенным на новогодний вечер: Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы
«Ослепил свет фар». На трассе в Городокском районе легковушка насмерть сбила пешехода
Погода в Беларуси 13 января: дождь и до 6 градусов тепла
«С улицы начали кричать, что горит квартира». В Гомеле молодой человек спас соседа на пожаре
В Беларуси снова на копейку подорожало топливо
В воскресенье дожди и мокрый снег только на Витебщине, но солнце по всей стране будет показываться лишь ненадолго
Кто видел, как корову таскали за грузовиком на веревке? Позвоните в милицию - она проводит проверку
В Минске пьяный сотрудник СТО угнал авто у своего начальника, забыл включить фары и попался