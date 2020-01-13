Безконфет. Осталось всего два дня, чтобы посетить инсталляцию в поддержку детей-сирот

Она стартовала с открытия инсталляции #Безконфет в Галерее ДК, для которой было собрано 15 000 оберток от конфет и три искренние истории от выпускников детских домов.

В преддверии Нового года дети в интернатных учреждениях традиционно получают килограммы сладких подарков. Мы все понимаем, что это не совсем то, о чем они мечтают. Проснуться 1 января в своей семье - этого мы не в силах подарить, но есть шанс найти ребенку-сироте близкого человека.

Платформа Имена предлагает изменить привычный ход мыслей и задуматься над тем, что найти близкого человека для ребенка все же возможно. Об этом фандрайзинговая кампания #Безконфет, которая проходит в поддержку Центра помощи детям-сиротам «Нити Дружбы». Это единственная служба в стране, которая подбирает, обучает и сопровождает патронатных воспитателей.

Для инсталляции #Безконфет было собрано 15 000 оберток от конфет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Патронатный воспитатель обучает ребенка тем же вещам, что и родители в семье: как готовить еду самостоятельно, как пользоваться деньгами, как ездить на транспорте, куда поступать, как строить отношения с людьми, как воспользоваться положенными льготами. Найти и подготовить патронатного воспитателя - это непростая и ответственная работа сотрудников «Нитей Дружбы», которая занимает не один и не два месяца.

Мы предлагаем помочь детям-сиротам: оформить ежемесячную подписку с карточки в поддержку Центра или осуществить благотворительный взнос. Это позволит сделать так, чтобы дети-сироты, которые ждут близких, получили поддержку, которая им так необходима!

Проект инициирован платформой Имена и учреждением по социальной адаптации детей-сирот «Нити Дружбы». Генеральным партнером инициативы стала ведущая IT-компания Беларуси - Itransition. Проект поддержало посольство Литовской республики в Республике Беларусь и коммуникационное агентство PRCI.Storytellers.

Проект инициирован платформой Имена и учреждением по социальной адаптации детей-сирот «Нити Дружбы».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Место: Галерея ДК (Минск, ул. Герцена, 2а).

Расписание: декабря – 15 января, среда - суббота с 12.00 до 20.00, воскресенье с 12.00 до 18.00

Стоимость: 4 бел.руб. (половина средств, вырученных за продажу билетов, будет передана Центру «Нити дружбы».)