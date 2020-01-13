Пьяный витеблянин зарезал собутыльника: прокуратура наказала сотрудников аптеки неподалеку

После того как житель Витебска убил собутыльника, наказали сотрудников одной из аптек города. Выяснилось, что весь день накануне компания выпивала. Пили в том числе и настойку боярышника. Аптека находится недалеко от дома, где гуляла пьяная компания. Боярышником затаривались по-королевски, брали по восемь пузырьков. Вечеринка закончилась тем, что одного из собутыльников ударили ножом. Мужчина скончался. Это произошло в ноябре 2019-го.

О том, что кроме алкогольных напитков компания пила настойку боярышника, рассказали сами фигуранты дела.

- Мы просмотрели записи камер видеонаблюдения, проверили данные кассового аппарата. Выяснилось, что в этот день одни и те же лица заходили в аптеку и приобретали настойку боярышника. Законодательство допускает отпуск не более одного флакона спиртосодержащей настойки в одни руки. Сотрудник аптеки проводил по кассе стоимость одного флакона настойки боярышника несколько раз подряд. На записи камер наблюдения видно, что фактически по восемь флаконов настойки и более отпускались в одни руки, - рассказала старший помощник прокурора Витебска Ирина Шестопалова.

Настойка боярышника, в числе прочего, оказывает легкое седативное действие. Если пить ее не по нескольку капель, как врач прописал, а вместо спиртного - эффект усиливается. Специалисты отмечают, что люди теряют контроль над эмоциями и собственной личностью в большей степени, чем при употреблении обычного спиртного.

Прокурор Витебска по результатам проверки внес представление генеральному директору аптечной сети, которой принадлежит аптека. Нарушителей наказали - по месту работы им объявили замечание и лишили премии, всем сотрудникам сети еще раз напомнили о правилах продажи настоек, в состав которых входит спирт.

- Не исключено, что проблема гораздо шире, чем нарушение правил продажи спиртосодержащих лекарственных средств в отдельной аптеке. Прокуратура будет и дальше работать в этом направлении, - отметила Ирина Шестопалова.

БУДЬ В КУРСЕ:

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения от 19.12.2016 «О розничной реализации спиртосодержащих лекарственных средств» лекарственные настойки боярышника, валерианы, календулы и пустырника, а также муравьиный спирт в аптеках можно продавать не более одного флакона в одни руки. Запрещено продавать эти лекарства ночью.