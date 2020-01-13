«Когда мне позвонили, я подумала, что это шутка»: узнали, чьи книги выйдут первыми в «женском» издательстве Светланы Алексиевич

Лауреат Нобелевской премии по литературе, известная писательница Светлана Алексиевич готовится к открытию издательства. Сама идея витает в воздухе около полугода. За это время сформировался небольшой штат, сказала Светлана Александровна «Комсомолке». Сама она в издательстве будет учредителем, а также обеспечит проекту финансовую стабильность.

По мнению Алексиевич, подробнее говорить об издательстве стоит, когда выйдут первые книги. Ими станут новые произведения Евы Вежновец и Татьяны Скарынкиной.

- Мы познакомились со Светланой Александровной, можно сказать, по телефону, - рассказывает Татьяна. – Моя подруга Ольга Бобкова заведует в Купаловском театре литературно-драматургической частью и распространяет мои книги по своих хорошим друзьям. Так они попали к писательнице Марии Войтешонок. А Мария дружит со Светланой Алексиевич. Наверное, так писательница и познакомилась с моими книгами. Потом она взяла мой номер у Марии и предложила издать книгу. А у меня как раз есть эссе, которые я год писала для «Рыдыё Свабода». Кстати, по телефону, Светлана Алексиевич сказала, что читала мой Фейсбук – ей понравились посты.

Татьяна Скарынкина говорит, что у книги есть название – «Райцентр»: «Оно довольно многозначное, особенно если, разделив, написать это слово в столбик. Интересно оно переводится и на другие языки».

Ева Вежновец признается, что прежде была почти не знакома со Светланой Алексиевич.

- Мы сустрэліся аднойчы на Гётэборскім кніжным кірмашы каля 15 год таму, і ў нас выйшла спрэчка пра лёс Беларусі. Я была маладой і нахабнай, шмат сабе дазваляла. Ужо тады шведскія інтэлектуалы казалі, што кнігі Алексіевіч маюць нобелеўскі маштаб. Мне заняло 15 год, каб прызнаць рацыю садарыні Алексіевіч. Што тычыцца маёй кнігі, то мне зрабіла гэтую прапанову мая даўняя знаёмка, Алена Казлова, чалавек, якога я паважала і чые кнігі я набывала і чытала. Алена з’яўляецца літаратурным сакратаром выдавецтва, як я зразумела з нашай ліпеньскай размовы. Спачатку я падумала, што гэта жарт. Было лета, я палола агарод у бацькоў, калі Алена пазваніла. У глухой вёсцы, з капаніцаю. Таму гэта гучала неяк абсурдна і цудоўна. Я з радасцю пагадзілася. Бо кнігу я мела, пісала яе 10 год. Я марудна і мала пішу.

Рассказала писательница «Комсомолке» и про саму книгу, запланированную к изданию.

- У ёй усяго 72 старонкі, завецца «Па што ідзеш, воўча?». У 72 старонкі я ўклала канцэнтравана і проста гісторыю аднаго маленькага беларускага раёна ад 1918 па 2018 год. Калі разбавіць гэтыя 72 старонкі якойсьці жывой вадой, выйшла б сямейная сага. Але мне вялося пра канцэнтраваны аповед пра тое, як выжылі беларусы пры 10 зменах уладаў за 100 год. Першыя немцы, другія немцы, бальшавікі, балахоўцы, палякі, саветы, калектывізацыя ў чатыры столкі, меліярацыя ў дзве столкі. Выжывалі з дапамогай кампрамісаў, гвалту, здрад, сексу, помсты, скрытабойства і адкрытабойства. У кнізе ёсць беларусы, габрэі, немцы, расейцы й палякі. Ёсць палеская чорная магія, але яна нічога не дае і ні ад чога па сутнасці не ратуе. Карацей, кніга пра тое, што ратунку няма, дый ці патрэбен той ратунак? Кніга пра страчаныя вёскі і страчаных людзей, высушаныя рэкі і засыпаныя калодзежы. Але не трагічная, як мне здаецца.