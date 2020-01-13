2020-01-13T16:07:43+03:00
Политика
КП Беларусь

Владимир Зеленский: «Все виновные будут наказаны»

Президент Украины обратился к народу
Кристина МАРЫНКО («КП» - Украина»)
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Зеленский обратился к представителям других стран, призвав их быть едиными для того, чтобы расследование авиакатастрофы вышло прозрачным и справедливым.Зеленский обратился к представителям других стран, призвав их быть едиными для того, чтобы расследование авиакатастрофы вышло прозрачным и справедливым.Фото: REUTERS
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- В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее, - заявил Владимир Зеленский. - Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только чувство безопасности и справедливости, а и уверенности, что Украина всегда будет вас защищать, в каком уголке мира вы бы ни были.

Также Зеленский обратился и к представителям других стран, призвав их быть едиными для того, чтобы расследование авиакатастрофы вышло прозрачным и справедливым.

- Я призываю всех международных партнеров Украины, все мировое общество быть едиными и настойчивыми до полного и точного расследования всех обстоятельств этой авиакатастрофы. Это нужно всем нам.

Зеленский также сообщил, что для идентификации тел погибших были очень быстро собраны ДНК их родственников, в том числе бортпроводницы, родственники которой находились на оккупированной территории.

- Офис генпрокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины, - проинформировал Зеленский. - Правительство предоставит финансовую помощь семьям погибших. Государство также будет всячески способствовать получению ими компенсации от перевозчика, страховых компаний и правительства Ирана.

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