Задушили, расчленили, сожгли, закопали: в Лидском районе двое собутыльников убили женщину

О пропаже 41-летней женщины – жительницы Столинского района - 3 января в милицию заявил ее сожитель. Местный участковый, выясняя, кто видел пропавшую последний раз, понял, что имеет дело с криминалом.

- Появилась информация, что она могла стать жертвой преступления. Как пояснил гражданин, с которым общался участковый иснпектор милиции, ориентировочно в последних числах декабря 2019 в ходе распития алкогольных напитков в компании двух мужчин и без вести пропавшей возникла конфликтная ситуация. Женщине были нанесены телесные повреждения, от которых она скончалась, - рассказывает замначальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло.

Как выяснилось, вечером 25 декабря компания пьянствовала на хуторе. Мужчины задушили соседку. Тело вынесли во двор, где оно пролежало несколько дней. Потом его расчленили, часть сожгли. В огонь они также бросили свою одежду и топор. Останки в мешке закопали в нескольких километрах от дома в канаве.

Правда, собутыльник причастность к убийству стал отрицать. Следователи не исключали, что житель хутора решил оговорить себя, но занялись поисками тела. Правоохранителям пришлось провести на предполагаемом месте преступления около 30 часов. В конечном итоге с помощью экскаватора вскрыли мерзлую канаву – и на глубине 1 метра удалось найти останки.

- Начали осматривать 3 января, закончили 5 января – таким образом был изъят ряд следов и вещественных доказательств, несмотря на попытки сокрыть следы преступления, - комментирует Дмитрий Гриневич, замначальника управления Госкомитета судэкспертиз по Гродненской области. - Для этого привлекались лучшие специалисты криминалистического профиля, эксперты-биологи.

За убийство, совершенное группой лиц, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК РБ. Задержаны 48-летний сельчанин, который признался в убийстве, и его 36-летний товарищ, ранее судимый за разбой и причинение тяжких телесных повреждений.