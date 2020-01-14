2020-01-14T11:31:06+03:00
Общество
КП Беларусь

«Там пепелище! Куда они квитанции бросали?»: хозяйка сгоревшего дома выясняет, за что ей начислено больше 400 рублей коммуналки

К женщине неожиданно явился судебный исполнитель - описывать имущество
Павел МИЦКЕВИЧ
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Lом давно сгорел, но плату за коммунальные платежи начисляют до сих пор. Фото: личный архив / МЧСLом давно сгорел, но плату за коммунальные платежи начисляют до сих пор. Фото: личный архив / МЧС
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В непростой ситуации оказалась гомельчанка Александра Рамиханова. Неожиданно выяснилась, что молодая женщина, у которой уже давно своя семья, должна крупную сумму за коммуналку, которую начисляли по адресу родительского дома. Самое странное то, что дом давно сгорел - но плату за коммунальные платежи начисляют до сих пор.

- В частном секторе Гомеля мой дедушка построил дом. Когда дедушка и бабушка умерли, владельцами стали родители, потом я и сестры. Сестры имеют другое жилье. А я так и осталась прописана в доме, по тому же адресу зарегистрированы двое моих детей, - рассказывает гомельчанка «КП» историю дома.

По-прежнему прописаны там же и родители Александры. Да вот беда, они ведут асоциальный образ жизни, скитаются по свету, где находятся сейчас - никто не знает. Поэтому, не найдя старших представителей семьи, долги повесили на молодую маму.

- Дом сгорел в 2016 году, от него почти ничего не осталось, - продолжает гомельчанка. - С тех пор никогда там не была - что мне делать на пепелище? И вот недавно к нам с мужем в квартиру явился судебный исполнитель и сказал: сейчас будет описывать имуществу за долги по коммуналке. Хотя никакие квитанции, извещения и прочие бумаги мне не приходили. Поэтому визит судебного исполнителя был полным шоком.

Оказалось, коммуналку все это время начисляли, а за неуплату выросла пеня. В итоге сейчас Александра должна отдать больше 400 рублей - почти 200 руб. за услуги ЖКХ и еще примерно столько же пени. Выяснилось, за что именно накопились долги. Свет в доме обрезали уже много лет назад, «Водоканал» тоже претензий не имеет. А вот за вывоз мусора, как оказалось, нужно платить - несмотря на то, что никто мусор не вывозил, утверждает Александра:

- За это деньги начислялись с 2018 года, когда от дома уже давно как осталось пепелище. Куда они бросали квитанции? Очевидно же, что никто здесь не живет. Откуда такие космические суммы взялись - непонятно. Даже если начисляли за вывоз мусора, это никак не 100 рублей за 7 месяцев.

В расчетно-справочном центре Гомеля нам объяснили: дом до сих пор числится жилым помещением, поскольку бумаги о том, что он сгорел, не дошли куда надо. А по закон - владельцы частных домов должны оплачивать основную коммунальную услугу: вывоз и утилизацию мусора. Александра уверяет, что копии справки МЧС о пожаре передавала в РСЦ и другие инстанции. Сейчас там запросили из МЧС новую справку.

- Ведется разбирательство. Нельзя однозначно сказать, что наши работники в чем-то неправы. Работают юристы, - сухо прокомментировали в расчетно-справочном центре.

Гомельчанка надеется, что с ситуацией разберутся и аннулируют задолженность. Иначе у нее останется только один вариант - идти в суд.

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