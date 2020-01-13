"Мы сами увидели это видео в интернете": милиция выясняет, почему в Лиде корову живьем тянули на тросе по асфальту

В Лиде накануне выходных милиция начала проверку по факту издевательства над животным после того, как в интернете появилось видео, где работники одного из предприятий привязывают за ногу к грузовику живую корову и тащат ее по асфальту. Милиция попросила откликнуться свидетелей жестокого обращения с животным и авторов видео.

Минутное видео не для слабонервных: корова сначала в полувисячем состоянии на изгороди, потом ее привязывают тросом к грузовику и тянут по асфальту.

- Мы сами увидели это видео в интернете, - рассказал «КП» начальник отдела внутренних дел Лидского райисполкома Дмитрия Уляшко. - Сразу поняли, что это за место в Лиде, незамедлительно были направлены сотрудники на место происшествия. Собраны материалы проверки. Сейчас проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства: проводим осмотр места происшествия, получаем разъяснения, экспертизы, направляем запросы предприятиям и учреждениям, после чего будет рассматриваться наличие или отсутствие состава преступления.

- По-человечески и вас видео зацепило.

- Ну конечно. В интернете писали, что это мясокомбинат. Но у нас мясокомбинат уже практически ликвидированное предприятие. Территория осталась юридически на бумаге, но никакой хозяйственной деятельности там не осуществляется. Эта территория - это убойный цех одного из предприятий Лиды. Корову везли из весовой - помещения, где животных взвешивают, в другое - в убойный цех.

А вот как нам ответил директор Лидского филиала Гродненского облпотребобщества Кристина Водейко:

- Мы ничего комментировать не будем. Будет дана оценка правоохранительными органами, мы тогда прокомментируем.