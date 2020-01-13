В Минске выступит Гару – известнейший бас-баритон планеты и исполнитель роли Квазимодо в мюзикле «Нотр Дам де Пари»

Пожалуй, Гару - один из самых ярких, обаятельных и харизматичных певцов двух последних десятилетий. Его голос трудно спутать с каким-либо другим. Он заставляет учащенно биться сердца дам любых возрастов. И при этом музыкант виртуозно играет на рояле, клавесине, гитаре и трубе. Но так было не всегда.

В случае с Гару сошлись звезды: талантливый певец оказался в нужном месте в нужный момент - и сразу же взлетел на вершину. До 1997 года он выступал преимущественно в барах и ресторанах, но встреча музыканта с известным поэтом и продюсером Люком Пламондоном (автором «Нотр Дам де Пари») определила его дальнейшую судьбу. На кастинге мюзикла его утвердили его на роль Квазимодо, которая принесла Гару всемирную известность. А затем талант и обаяние молодого музыканта привели его к Селин Дион и Рене Анжелилу, которые предложили Гару сотрудничество.

Первый диск музыканта Seul («Одинокий») вышел в 2000 году. Всего за 11 недель было продано 2,5 млн экземпляров. И это во Франции - стране, которую трудно чем-то удивить! Затем были другие альбомы, песни из которых становились хитами: Gitan, Sous le vent… Очередной диск Rythme and blues стал золотым спустя неделю после выхода. А в новом проекте-диске Au milieu de ma vie участвовали талантливые авторы: Жан-Жак Гольдман, Паскаль Обиспо, Жеральд де Пальмас. И вновь удача!

Фото: Бруно Петрозза (vk.com)

Но Гару не остановился на одном лишь пении, ведь он азартен по натуре. Вместе с другими известными артистами музыкант участвовал в программах, таких как шоу Gentlemen forever. Он записывал дуэты, снимался в кино («Любовь. Туда и обратно»). Принимал участие в программе знаменитого Cirque du Soleil, исполнив роль волшебника Зарка. Стал лицом мировых компаний, таких как Hublot, Maboussin. Выпустил мужской аромат - и все это не прекращая писать песни.

Неудивительно, что и ТВ не обошло Гару своим вниманием. Его пригласили в одну из самых популярных программ во Франции The Voice («Голос») в жюри (в качестве coach-наставника). А чуть позже - в том же качестве в Канаде. Недавно во Франции Гару представил новую программу Destination Eurovision 2018 и собственную авторскую Gare à Garou (Осторожно – Гару).

Вот так парень из небольшого канадского городка Шербрук стал певцом с мировым именем, удостоенным всевозможных наград: World Music Awards, Le Félix - Révélation au Québec и других. В этом году музыкант отмечает сразу три даты: 20-летие мюзикла «Нотр Дам де Пари», 20-летие профессиональной карьеры и еще одну, пока еще скромную – 2-ой день рождения ресторана «Манко» в Париже, что на авеню Монтень, рядом с Елисейскими полями. Отметить с артистом двойной юбилей и услышать легендарный голос вживую можно будет уже в марте.

КСТАТИ

Гару уже не в первый раз выступит для белорусов. В один из прошлых визитов певца в Минск, "Комсомолка" пообщалась с ним и выяснила, на какой музыке он рос сам и нравятся ли музыканту белорусские женщины (читать дальше...)

КОГДА: 6 марта, 19:00

ГДЕ: Дворец Республики

ЦЕНА ВОПРОСА: от 63 руб.

ИНФОЛИНИЯ: +375445517706, +375298517706