2020-01-13T18:14:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Канопацкая ушла в австрийскую компанию, а Дорофеева учится в Академии управления: чем занялись бывшие депутаты

Удивительно, но многие экс-парламентарии новое место работы пока не нашли
Геннадий МОЖЕЙКО
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Анисим вернулась работать в Академию наук, а Дорофеева пошла учиться в Академию управления.Анисим вернулась работать в Академию наук, а Дорофеева пошла учиться в Академию управления.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Оба оппозиционных кандидата из шестого созыва - Анна Канопацкая и Елена Анисим - не смогли переизбраться в новый созыв парламента. Канопацкой предлагали работать в правительстве Румаса, но она отказалась. Оказалось, она уже нашла новую работу по специальности (Канопацкая юрист) - будет работать в австрийской международной инвестиционно-технологической компании представителем по странам Восточной Европы. Но уходить из политики Канопацкая не намерена. Не исключено, что она примет решение баллотироваться на предстоящих в этом году президентских выборах. Также она опровергла слухи о переезде за границу:

- Такого счастья, как отъезд Анны Канопацкой, на постоянное проживание в другую страну мои распрекраснейшие оппоненты из действующей власти и родственные им по духу смежники из профессиональной оппозиции не дождутся. Придется не только терпеть и считаться с моим присутствием на политическом электоральном поле Республики Беларусь, но и готовиться к серьезной схватке со мной и моей командой. А пока готовимся - точим когти и красим губы. Будет нелегко, но я справлюсь.

Елена Анисим из депутатского кресла вернулась на свое прежнее место работы - на должность научного сотрудника в Институт языкознания Академии наук Беларуси. Ее трудовые будни начались с поиска подходящего для работы компьютера:

- Калегі збераглі стол, крэсла, а вось кампутар мяне не дачакаўся. Давядзецца нешта пакумекаць, пакуль добры з'явіцца. У ІТ-краіне без кампутара ні кроку не зробіш, тым больш калі задумана вялікая справа - новы тлумачальны слоўнік, - написала Анисим в своем Facebook. - Вельмі спадзяюся, што з дапамогай калег справімся з гэтай задачай.

К слову, около года назад Елена Анисим заявляла СМИ, что собирается выдвигать свою кандидатуру на президентский пост на ближайших выборах в Беларуси. Но позже отказалась от этой идеи.

Многие бывшие депутаты шестого созыва в новых выборах не участвовали вовсе. Чем они занимаются сегодня?

Экс-депутат и певица Ирина Дорофеева пошла работать в Университет культуры и искусств.

- Теперь я возглавляю кафедру искусства эстрады, - рассказала «Комсомолке» певица. - А еще я пошла учиться в Академию управления при президенте. Срок обучения - три года. Сейчас готовлюсь к первой сессии. Это достаточно волнительно, ведь студенткой я давно не была. Особых проблем с обучением нет, но сложно найти время. Всем студентам академии приходится жертвовать своим личным временем и отвлекаться от основной деятельности.

По-прежнему часто видеться с Ириной Дорофеевой будет ее коллега по парламенту Валерий Бороденя, который раньше был деканом факультета маркетинга БГЭУ.

- С августа 2018 года я являюсь первым проректором Академии управления при президенте, - рассказал Бороденя «Комсомолке».

Тамара Красовская, возглавлявшая парламентскую Постоянную комиссию по труду и социальным вопросам, теперь работает в Минском облисполкоме - она возглавляет комитет по труду, занятости и социальной защите.

Дмитрий Шевцов, который до своего депутатства был главврачом минской 34-й поликлиники, теперь возглавил 1-ю городскую клиническую больницу.

Вадим Девятовский продолжает возглавлять Федерацию легкой атлетики, а Владимир Базанов - Белорусскую федерацию футбола. Белорусским спортсменам до главного старта четырехлетия осталось всего полгода - летние Игры 2020 пройдут в Токио. Наши легкоатлеты уже получили 16 олимпийских лицензий.

На прежнее место работы вернулся и бывший замдиректора «Беларуськалия» Андрей Рыбак. Правда, теперь он - обычный экономист.

К слову, не все бывшие депутаты распространяются о том, где сейчас работают. Например, неизвестно, чем занимаются бывший директор «Бабушкиной крынки» Игорь Конончук и бывший начальник Военной академии Сергея Бобриков.

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