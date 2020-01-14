«Основные доноры сердец - погибшие мотоциклисты»: как в Беларуси делают трансплантации и кому помогут гибридные операции

Болезни сердечно-сосудистой системы остаются в Беларуси на первом месте по количеству унесенных жизней. Хотя смертность людей трудоспособного возраста от сердечных патологий немного снизилась.

- 2019-й был неплохой год. Снижение смертности трудоспособного населения от ишемической болезни сердца составило 2,5%, от инфаркта миокарда - 6,5%, - рассказал Александр Пацеев, замдиректора РНПЦ «Кардиология».

По словам специалиста, заметно выросло и количество операций на сердце. Причем больше половины из них проведены не на открытом сердце, а через кровеносные сосуды. Популярность таких операций объяснил Александр Мрочек, главный внештатный кардиолог Минздрава, директор РНПЦ «Кардиология»:

- Они малотравматичны. Эффект оказывают такой же, как кардиохирургия, но осложнений меньше, операционный риск меньше, люди раньше реабилитируются и выходят на работу. Кардиохирургия сегодня изменилась. Если 10 лет назад мы делали примерно 10 операций на сосудах коронарных с постановкой такого элемента, как стенд, то сегодня это 17 тысяч операций в год.

Минувший год стал для наших кардиохирургов рекордным по количеству трансплантаций сердца - 53 операции (в 2018-м - 42). Новое сердце получили в Беларуси 16 иностранцев.

- Количество пациентов, которые приезжают к нам из-за рубежа на трансплантацию сердца, увеличилось, - отметил Александр Мрочек. - Есть пациенты из России, Израиля, Азербайджана, многих бывших стран СНГ. Из Украины много. Украинскую школу кардиологии мы знаем, но, к сожалению, там все рухнуло, и мы делаем практически все пересадки сердца для них. Договор с нашим центром заключен на уровне Минздрава Украины, операции оплачиваются.

- А белорусы не обделены из-за того, что количество иностранных платных пациентов растет? - поинтересовалась «Комсомолка» у специалистов.

- Нет. Сегодня очередь белорусов на пересадку сердца эфемерна. Ее как таковой нет. Поэтому мы имеем возможность осуществлять трансплантацию иностранным пациентам. Донорская база у нас в связи с новым законом очень хорошая. Особенно весной.

- Почему?

- Мотоциклисты…

На трансплантации сердца иностранцам белорусские кардиологи зарабатывают 1,5 миллиона долларов в год. Уточнить цену одной такой операции журналистам так и не удалось, но мы выяснили, что у нас она дешевле, чем в Америке и Германии. А вот Индия сейчас очень сильно демпингует.

ПЕРСПЕКТИВА

Гибридные операции - спасение для сложных пациентов

В Минске на базе РНПЦ «Кардиология» появится центр гибридной кардиохирургии. Строительство, которое планируется завершить к 2024 году, по сути, уже начато, вырыт котлован. На все выделено более 96 миллионов рублей, которых, по словам руководства центра, должно хватить.

Что такое гибридные операции и почему для них нужна отдельная территория?

- Это специфичная операционная, которая должна быть значительно больше стандартных операционных, - пояснил Валерий Стельмашонок, заведующий лабораторией неотложной интервенционной кардиологии РНПЦ «Кардиология». - Это специфическое оборудование и бригада, где вместе с кардиохирургами работаем и мы, рентгеноваскулярные хирурги. Мы прокалываем через кожу артерию на руке или ноге и через этот прокол проводим инструментарий, под рентгеновским контролем наблюдаем, как он движется, и доставляем в нужную зону.

Есть сложные пациенты, которых невозможно оперировать через бедро или через руку, но и открытая операция несет большие риски. Именно для них и становятся спасением гибридные операции, в которых объединяются усилия представителей двух направлений хирургии.