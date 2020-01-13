Болельщики «Динамо» - руководству: «Раньше воевали за сердца, а теперь - за шоколадки»

Минское «Динамо» в пятницу, 10 января, на своем льду смогло обыграть «Витязь» (3:2). До этого «зубры» побеждали дома аж 13 ноября, причем тоже в игре с «Витязем». Победу на «Минск-Арене» увидели всего лишь 5372 зрителя. И это при вместимости 15 тысяч. Клуб и здесь идет ко дну.

В воскресенье перед игрой со «Спартаком» под своды «Минск-Арены» подняли джерси Владимира Цыплакова, легендарного хоккеиста, который ушел из жизни в декабре. Болельщики использовали момент, чтобы высказать свое недовольство тем, что происходит с клубом. На трибунах появился баннер: «Раньше воевали за сердца, а теперь - за шоколадки». На полотне также был указан номер, под которым играл Владимир Цыплаков, - 29.

Это намек на слова генерального директора клуба Дмитрия Баскова. На протяжении нескольких лет он также выступает в роли тренера команды президента на Рождественском турнире. Когда 7 января «Динамо» на «Минск-Арене» играло с «Куньлунем», команда президента на «Чижовка-Арене» соперничала в финале с россиянами. Вариантов, где быть Баскову, кажется, не было.

Тогда же Дмитрий Басков рассказал в эфире «Беларусь 1», как президент поощряет лучших игроков:

- В конце каждой тренировки, есть такая традиция, президент подписывает шоколадки. Мы, можно сказать, воюем за эти шоколадки.

Болельщиков «Динамо» можно понять, они хотят видеть победы в КХЛ. В 47 играх «зубры» выиграли всего восемь раз (еще три раза в овертайме или серии буллитов). Сложно поверить, что эта команда на старте сезона шла в зоне плей-офф (сейчас делит последнее место с рижским «Динамо») и обыгрывала «Йокерит», который теперь идет четвертым в Западной конференции. После поражения от «Спартака» (1:5) статистика засвидетельствовала, что «зубры» в среднем пропускают 3,532 шайбы за игру. Это худший результат за все время выступления клуба с многомиллионным бюджетом в КХЛ.