2020-01-13T18:40:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Можно ли погибнуть, заряжая телефон в ванной? Разбираем страшный случай, произошедшей с 11-летней девочкой в Минской области

Школьница погибла от удара током - рядом лежал удлинитель, подключенный к розетке, а в него вставлено зарядное устройство с подключенным смартфоном
Геннадий МОЖЕЙКО
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11-летняя девочка погибла, заряжая смартфон в ванной.11-летняя девочка погибла, заряжая смартфон в ванной.
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Трагедия произошла в жилой многоэтажке в Минской области - город или поселок, где все случилось, следователи держат в секрете по этическим причинам. Отец нашел свою 11-летнюю дочь в ванной комнате без признаков жизни. Вызвали «скорую», но девочке ничем помочь уже не смогли... Выяснилось, что она погибла от удара током. Рядом лежал удлинитель, подключенный к розетке, а в него вставлено зарядное устройство с подключенным смартфоном.

Делом занимается Следственный комитет. Приоритетная версия - пренебрежение правилами безопасности. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

- Вероятность того, что на выходе зарядки может быть смертельный ток - практически стремится к нулю, - рассказал «Комсомолке» специалист по ремонту телефонов. - Вероятнее всего, девочка мокрыми руками вставляла или вынимала из розетки зарядку и в этот момент получила удар током, который прошел через ее тело и ванну и ушел в землю. В этом случае зарядка ни при чем.

О подобных трагедиях в других странах было известно и раньше, а вот в Беларуси, судя по всему, такой случай - первый.

СОВЕТ «КП»

Не игнорируйте правила безопасности и напомните их еще раз своим детям

- Находясь в воде, не пользуйтесь электрическими устройствами.

- Не вставляйте вилку электроприбора в розетку и не прикасайтесь к работающим электроприборам мокрыми руками.

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