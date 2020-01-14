«Разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Это ненормально»: Александр Лукашенко раскритиковал застройщиков

14 января Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета министров. Говорили о строительстве, пластиковой таре и переменах. Как рассказал президент, принципы государственной экономической политики не изменятся.

- Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными. Как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому что жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом той политики, которая проводится, этого не будет. Будут выборы, будут альтернативные кандидаты, предложат слом старой системы и новые перемены - народ определится. Мы будем целенаправленно реализовывать те замыслы, которые есть. И перемены эти будут абсолютно спокойными, не революционными, - сказал Александр Лукашенко.

Также он рассказал о…

…ЛЮДЯХ

«Люди разные. Бывает, что люди требуют того, что государство делать не должно. Но мы должны к ним прислушиваться». «Поэтому, какая бы сложная и насущная проблема ни была поднята, необходима оценка того, как ее решить и как это повлияет на конкретного человека».

…ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ

Президент рассказал, что заметил, что посреднические услуги могут занимать 30 - 50% от себестоимости продукции.

«Дожились до того, что производимые товары в Беларуси через посредников продают белорусским же предприятиям. Это ненормально».

…ЦЕНАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

Президент рассказал о том, что Завод эффективных промышленных конструкций показал, что застройщик может развиваться при рентабельности в 5%.

«Цены нормальные, предприятие не рухнуло, не убыточное. А мне тут докладывают, что, если мы этим путем пойдет, будут вымываться какие-то финансовые средства, и предприятия в результате рухнут. Все вы имеете жилье, и неплохое. Не забывайте, что есть еще нуждающиеся в жилье, мы должны им помогать. Наша помощь прежде всего заключается в том, чтобы мы помогли им построить жилье по доступным ценам».

И задался вопросом, почему другие предприятия не могут работать при рентабельности 5%.

…НАБИТЫХ КАРМАНАХ

«Не могут - тогда пусть ждут в очереди: что останется - отдадим им (застройщикам. - Ред.). Мы отдадим строить жилье тем, кто хочет строить, грубо говоря, с пятипроцентной рентабельностью, с меньшими затратами, с более низкими ценами. Мы не будет отбирать - частные, государственные. Вот цена - в нее надо вложиться. У нас не богатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье и помогать толстосумам набивать карманы».

«Это ненормально, когда человек приходит с улицы, ни денег, ни знаний, где-то кусок земли выпросил и начинает строить жилье. У него люди для этого есть? Нет никого. Стол, табуретка. Пошел в тот же трест строительный, они ему построили. Он, ничего не делая, получил хорошие деньги. Поэтому надо давать строить жилье тем, кто имеет производственную базу, - строительным организациям».

…ДОЛЛАРОВЫХ МИЛЛИОНЕРАХ

«У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строят жилье (они просто рвутся в эту сферу), все стали как минимум долларовыми миллионерами. Быстро, в возрасте от 25 до 40 лет. Все, кто серьезно занимался этим строительством. Спрашивается, откуда такая прыть? Даже Америка не знала таких темпов». «Спрашивается, откуда так быстро разбогатели эти люди? Слава богу, что разбогатели, нет вопросов. Но только богатеть надо за свой счет. Надо богатеть за свой труд. А не то, что, ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Это ненормально».

…ОТХОДАХ

«Нельзя допустить, чтобы нас постигла участь стран-соседей, когда люди задыхаются от количества свалок, а почва на десятилетия отравлена химией». «Развитые страны, у которых, как и у нас, нет богатых запасов природных ископаемых, научились извлекать необходимые ресурсы фактически из мусора».

ПОДРОБНОСТИ

Застройщикам ограничат рентабельность до 5%

При строительстве жилья за счет средств граждан застройщикам установят предельную рентабельность не выше 5%. Эта норма заложена в проект указа, который 14 января рассматривали на совещании президента с руководством Совмина.

- Главой государства поддержан проект указа. В этом указе предлагается застройщикам, которые строят жилье с привлечением средств граждан, установить предельную рентабельность не выше 5%. Также предлагается, что в случае, если застройщик будет строить жилье за счет собственных средств и затем его реализовывать гражданам, то эта норма распространяться не будет. Кроме того, эта норма не будет распространяться на строительство жилья для юридических лиц, - сказал журналистам вице-премьер Владимир Кухарев.

ДОСЛОВНО

«Возвращение к доброй старой советской системе»

После совещания у президента вице-премьер Владимир Кухарев рассказал, что был поддержан проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой.

- Это возвращение к доброй старой советской системе, когда тара фактически оставалась в залоге. И человек, возвращая пустую бутылку, получал обратно стоимость этой тары. Мы предлагаем, чтобы это распространялось на пластиковые, стеклянные и жестяные бутылки и банки емкостью от 100 мл до 3 л, - заявил вице-премьер.

Планируется, что управлять депозитно-залоговой системой будет государственный оператор. А выберут его на конкурсной основе.

По информации belta.by и president.gov.by