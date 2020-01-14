Как правильно выбрать теплицу? Личный опыт и отзывы владельцев теплиц

Надежда Петровна, Шумилинский район, Витебская область:

- У меня уже была одна теплица, не простоявшая и двух лет, поэтому в этот раз выбирала тщательно. Посоветовалась с соседями, послушала, на что смотреть. В интернете, с помощью внука, нашла два подходящих варианта. Выбирала между «Агросферой Плюс» и «Агросферой Престиж». Рисковать не хотелось, было желание купить теплицу получше, так что остановилась на «Престиже», выбрала усиленный поликарбонат. Цена хоть и была немного выше, но результат того стоил. Четвертый год радует нас! Зиму перенесла прекрасно. Урожай собираем очень хороший. Дочка выбирает такую же, но подлиннее, участок позволяет. Одно плохо, собрать самостоятельно для одинокой женщины - это непосильная задача, зато был хороший повод пригласить на сборку детей и внуков, а я уж им подсоблю как смогу, они у меня уже взрослые, и закаточки для студентов - хорошее подспорье.

«Агросфера Престиж».

Анастасия Вяземская, г. Чаусы, Могилевская область:

- Замучила свекровь просьбами выбрать теплицу. Раньше за огородом как-то следили и обходились без теплицы. Но хорошие урожаи собирать не получалось. Решила, что теплица из поликарбоната станет ее спасением. Но в вопросе я разбираюсь так же, как и свекровь - никак. Проштудировала технические параметры, примерно определилась с характеристиками и остановилась на модели «Агросфера Титан Премиум». Покупали зимой, и нам предложили бесплатно хранить теплицу на складе организации, весной доставили бесплатно. Сделали удобную рассрочку, поэтому выбрали ту, что подороже, доверившись совету менеджера. И не пожалели! Сборкой занимался муж, за несколько часов справился. Свекровь теплицей нахвалиться не может и обещает нам хороший урожай. Посмотрим, как зиму переживет. Дополню отзыв по весне. Планируем со временем докупить дополнительные аксессуары типа автополива.

«Агросфера Титан Премиум».

Василий Филевский, г. Барановичи, Брестская область:

- От бабушки остался большой участок, с картошкой возиться не хотелось, хватило этой муки в детстве, с женой решили посадить малину, ежевику, смородину, разбили несколько цветочных клумб, но все равно оставалось много незанятого места, перед соседями как-то неудобно, у них каждый клочок земли используется. Решили поставить большую хорошую теплицу. Много читал в интернете, как выбрать, на что обращать внимание, ездил по магазинам и сравнивал, спрашивал у знакомых. Даже начал искать, как сделать самому. В итоге в своих поисках наткнулся на модель «Агросфера Плюс». Следующая по цене модель отличалась лишь толщиной трубы и повышенной устойчивостью к снеговой нагрузке, но я часто зимой в деревню езжу дом протапливать - и при каком-то сильном снегопаде почищу крышу, если понадобится. Взвесив все за и против, решил, что в моей ситуации нет смысла переплачивать или тратить время на самостоятельное создание, да и очень уж хороши были гарантийные условия в магазине. От сборки сразу отказался, руки у меня - откуда надо. Собрали с другом по инструкции, все детали на месте, всего хватило. Главное - поликарбонат ставить в правильном положении. Две форточки - очень удобно для проветривания, сложностей не возникло.

«Агросфера Плюс».

Валерия Никитична, г. Солигорск, Минская область:

- Я новичок в дачных делах, всю жизнь прожила в городе, после пенсии дети купили мне участок с домиком недалеко от города, обжилась и решила обзавестись теплицей. Пенсия небольшая, поэтому выбирала, исходя из финансовых соображений. Нашли в интернете предложение от индивидуального предпринимателя, предлагающего купить теплицу дешево, белорусского производства, цена куда ниже рыночной. Ох и намучились же мы с ней! Выкинутые деньги. Собрать невозможно, болтов не хватило, сын повредил руку о плохо зашлифованное отверстие. Когда собирали, помогавший сосед сказал, что трубы очень тонкие, оцинковка плохая, но мы надеялись на лучшее. Думали, что это как с автомобилем - учатся на стареньких и простеньких, которые и разбить не жалко. За год поликарбонат посерел, пошли трещины, начал ржаветь каркас. Начали звонить продавцу по гарантии, а она и на то не распространяется, и на это. В итоге мы чуть ли не виноватыми вышли. Собираемся связываться с обществом защиты потребителей и будем требовать возврата денег и возмещения ущерба! Теперь буду покупать только в проверенном магазине, дающем реальные гарантии и подтверждающем реальное качество. Что поделать, скупой платит дважды.

Комментарий эксперта, руководителя отдела продаж ООО «Капасити» Карпицкой Наталии:

- Действительно, ситуация на рынке становится хуже с каждым годом. Появляется все больше ИП, которые в погоне за прибылью вводят клиентов в заблуждение, продавая низкокачественный продукт, произведенный в кустарных условиях. Следует отметить сразу, что цена при выборе не является основным фактором, т. к. получив товар низкого качества, покупатель вынужден просто купить новую теплицу в следующем году! Зачастую человек считает, что теплицы у всех одинаковые, однако это далеко не так. При выборе мы советуем обращать внимание на следующие факторы: толщина металла, из которого сделан каркас, наличие оцинковки, качество, толщина, а главное, наличие защитного УФ-слоя поликарбоната. Приобретая товар с толщиной металла меньше 0,8 - 1 мм, вы рискуете остаться без теплицы после первого снега. В нашей компании мы реализуем настоящие и качественные теплицы завода «Агросфера», являясь единственным (!) официальным представителем в Республике Беларусь. Производитель находится в Смоленской области, работает с 1994 г. и зарекомендовал себя на рынке с наилучшей стороны. Завод производит только качественные каркасы, металл в которых прошел гальваническую оцинковку, позволяющую избежать ржавчины. Процесс сборки крайне прост, т. к. все необходимые отверстия уже готовы. Наша компания использует поликарбонат высочайшего качества из первичного сырья, с защитным УФ-слоем. Любой покупатель, приехавший к нам на склад, где находится специальный микроскоп, может лично в этом убедиться. Будьте внимательны и знайте, что на территории РБ нет заводов по производству теплиц. Главная цель компании «Капасити» - помочь подобрать действительно качественную теплицу, которая будет радовать хозяина своим урожаем на протяжении многих лет!

Мы поможем вам выбрать теплицу по вашим пожеланиям:

Тел. +375 (29) 692-11-39, +375 (17) 388-09-17.

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