Как молодому IТ-специалисту достичь мирового уровня

Александр Уткин - один из ведущих специалистов мирового уровня. Он прошел путь от молодого системного администратора до высококлассного эксперта, который работает с мировыми брендами.

С чего все началось

«Я родился и вырос в небольшом провинциальном городе Ульяновске. К технике меня тянуло с детства. В младшие школьные годы я мог вечерами проводить время с паяльником, читая принципиальные схемы. Где-то в 7-м классе я прикоснулся к миру IТ: MS-DOS, Turbo Basic, командная строка - огромный новый мир! Я понял, что хочу, это мое, это интересно!

После школы я поступил в Ульяновский государственный университет, который успешно закончил в 2010 году. Одного университета было мало, хотелось практики.

Александр Уткин.

Спустя пару лет работы айтишником в мелком бизнесе, ближе к выпуску, я устроился в IT-отдел одной из крупнейших региональных торговых компаний на должность системного администратора. Прелесть работы была в том, что на плечах нашей маленькой команды лежала вся IT-инфраструктура, обеспечивающая работу бизнеса, не приемлющая отказа в обслуживании. Все должно работать четко и быстро. Это был колоссальный опыт для молодого меня и отличный старт моей карьеры.

Одним из самых запоминающихся проектов была миграция инфраструктуры с продуктов от компании Microsoft на Linux. После детального планирования и нескольких месяцев работы по внедрению мы успешно его завершаем. Мы получили более защищенную и прозрачную с точки зрения управления инфраструктуру, бизнес получил сокращение расходов на лицензии.

Но нельзя оставаться на месте, это IT, и тут нужно постоянно двигаться вперед! Так, в 2012 году я принял предложение от компании Fujitsu GDC Russia (сейчас ICL Services) и переехал в Казань. ICL Services - это один из крупнейших провайдеров IТ-услуг в России, направленный на международный рынок, и с момента присоединения мой профессиональный опыт начал расти в геометрической прогрессии.

Можно управлять инфраструктурой тысячи магазинов из одной точки

Самый первый проект был из Швеции - известный автопроизводитель. Клиент обратился к нам с нетривиальной задачей - необходимо было смигрировать всю IT-инфраструктуру из дата-центров в Северной Америке в дата-центры, расположенные в Скандинавии, без простоя в обслуживании. Это тысячи серверов и петабайты данных.

Должен отметить, что данная инфраструктура обслуживала производственные линии, все бизнес-процессы и обеспечивала работу центров продаж по всему миру! Выработав четкий план, отметив все риски, применив только лучшее на рынке и используя высочайший профессионализм нашей команды, мы выполнили работу безупречно.

Другим интересным заказчиком был всемирно известный бренд одежды из Европы. Для него мной и моими коллегами было разработано решение, которое позволяет управлять инфраструктурой любого из тысячи магазинов Европы и Азии из одной точки. Один инженер, находясь удаленно, может легко устранить проблему на отдельной кассе, обновить версию торгового приложения в целой стране, а также подготовить оборудование к работе в новом регионе, если заказчик выходит там на рынок. Все это занимает от нескольких минут до пары часов, требует минимум ручных действий и позволяет нашему клиенту серьезно экономить и активно развиваться без оглядки на скорость подготовки IТ-инфраструктуры.

Реализация идеи - пойти по пути сертификации

Еще в рамках масштабного проекта по миграции инфраструктуры я быстро освоил работу с high-end-системой хранения данных от компании Dell EMC и получил сертификаты, подтверждающие мою квалификацию на мировом уровне. Вскоре после этого я освоил и подтвердил свою экспертизу в работе с системами резервного копирования от компании IBM.

По совету моих коллег и из-за неравнодушного отношения к Linux-системам я решил сфокусироваться на развитии компетенций в технологиях Red Hat - мирового лидера, выпускающего решения на базе свободной операционной системы Linux. В 2014 году я успешно сдал первые экзамены RHCSA, RHCE и продолжаю подтверждать свою квалификацию.

Улучшаем репутацию и экономим финансы клиентов

Не так давно я переехал в Минск и присоединился к компании, являющейся одним из лидеров в области разработки цифровых платформ. Здесь я начал развивать экспертизу в облачных технологиях, и мой первый проект связан с крупной британской IT-компанией.

Наша команда провела пересмотр работы с инфраструктурой, внедрила подход «инфраструктура как код», благодаря чему мы упростили процесс поддержки всех систем, а также кардинально улучшили среду с точки зрения информационной безопасности. Наши практики и системы автоматизации были высоко оценены заказчиком и внедрены в аналогичных системах в Швейцарии и штате Иллинойс, США. Результат - простота управления всей инфраструктурой за счет ее легкой воспроизводимости и отказоустойчивости, информационная система, соответствующая мировым промышленным стандартам безопасности. В итоге клиент получил миллионы фунтов стерлингов экономии и отличную репутацию на своем конкурентном рынке!

В конце 2018 года я подтвердил свою экспертность, пройдя сертификацию в технологиях Red Hat, и получил топовый статус - Red Hat Certified Architect (RHCA), став одним из 25 специалистов подобного уровня в России.

Мой секрет успеха

Он прост до банальности. Постоянное саморазвитие. Я продолжаю постоянно уделять время изучению чего-нибудь нового. Кроме того, я с удовольствием занимаюсь менторством и являюсь наставником как для профессионалов, так и для начинающих IT-специалистов. Все это, а также знания и опыт позволяют мне быть востребованным крупнейшими мировыми компаниями и работать над масштабными IT-проектами, помогая клиентам экономить миллионы долларов.

Возможности не приходят сами - вы создаете их. Изучайте постоянно что-то новое, саморазвивайтесь, верьте в себя - и вы тоже добьетесь успеха!»

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