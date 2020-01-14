«Это просто я!»: Мелитина Станюта на фото с пляжа поразила поклонников фантастической растяжкой

Мелитина Станюта никогда не упускает шанс похвастаться своими способностями. Вот и на днях она выложила фотографию с недавнего отдыха в Дубае, где делает фантастический прыжок на берегу Персидского залива. Кажется, что Мелитина парит над землей. Эффектный снимок сразу же оценили подписчики, забросав девушку лайками и комплиментами.

- Это что-то невероятное! - комментируют фото подписчики гимнастки в Инстаграме.

- Это просто я, - улыбается и кокетничает Мелитина.

Просто посмотрите, как это красиво!

К слову, автор фото предпочел остаться за кадром - с кем отдыхает Мелитина, поклонники не прознали. При этом ходят слухи, что ее сердце снова свободно.

Кажется, что Мелитина парит над землей. Фото: Инстаграм