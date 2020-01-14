2020-01-14T17:23:23+03:00
Звезды
КП Беларусь

«Это просто я!»: Мелитина Станюта на фото с пляжа поразила поклонников фантастической растяжкой

На пляже в Дубае известная спортсменка позирует в бикини и поражает гимнастическими трюками [фото]
Эвика ОТТО
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На пляже в Дубае известная гимнастка не только красиво позирует в бикини. Фото: ИнстаграмНа пляже в Дубае известная гимнастка не только красиво позирует в бикини. Фото: Инстаграм
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Мелитина Станюта никогда не упускает шанс похвастаться своими способностями. Вот и на днях она выложила фотографию с недавнего отдыха в Дубае, где делает фантастический прыжок на берегу Персидского залива. Кажется, что Мелитина парит над землей. Эффектный снимок сразу же оценили подписчики, забросав девушку лайками и комплиментами.

- Это что-то невероятное! - комментируют фото подписчики гимнастки в Инстаграме.

- Это просто я, - улыбается и кокетничает Мелитина.

Просто посмотрите, как это красиво!

К слову, автор фото предпочел остаться за кадром - с кем отдыхает Мелитина, поклонники не прознали. При этом ходят слухи, что ее сердце снова свободно.

Кажется, что Мелитина парит над землей. Фото: Инстаграм

Кажется, что Мелитина парит над землей. Фото: Инстаграм

Эффектный снимок сразу же оценили подписчики, забросав девушку лайками и комплиментами. Фото: Инстаграм

Эффектный снимок сразу же оценили подписчики, забросав девушку лайками и комплиментами. Фото: Инстаграм

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