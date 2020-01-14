Неожиданно: цены за год в Беларуси выросли меньше, чем планировалось. Узнали, какой план на этот год

Правительство планировало, что цены в Беларуси за год увеличатся максимум на 5%. Оказалось, эти планы даже перевыполнены: фактический уровень инфляции, по подсчетам Белстата, составил 4,7%. Дважды в 2019 году - в июне и августе - статистики фиксировали дефляцию, тогда цены снизились на 0,1% и 0,2% соответственно. К слову, годовая инфляция в 2017 году была 4,6%, в 2018-м - 5,6%.

Важно отметить, что ограничение инфляции в рамках 5-процентного коридора достигнуто, кроме прочего, в результате использования системы перекрестного субсидирования, когда активнее дорожают товары и услуги, которые чаще всего покупают и используют белорусы, зато снижаются цены на менее потребляемые товары. Именно этим во многом объясняется, что уровень ощущаемой и ожидаемой белорусами инфляции, как следует из периодических опросов Нацбанка, колеблется в пределах 10 - 12%.

Что и как дорожало в 2019 году

29 раз в прошлом году изменялась, в основном увеличиваясь на одну копейку, стоимость бензина и дизельного топлива. Если в начале 2019 года литр 92-го бензина стоил 1,43 рубля, а литр 98-го - 1,75 рубля, то в конце декабря цена выросла до 1,63 и 1,95 рубля соответственно. Эти 20 копеек разницы в цене самого популярного 92-го бензина - почти 14%, т. е. даже выше, чем ожидаемая и ощущаемая белорусами инфляция. Есть все основания предполагать, что эта традиция периодического копеечного продолжится в 2020 году, ведь 5 и 12 января цена бензина уже поднималась на копейку. Сам «Белнефтехим» ставшие привычными для белорусов подорожания объясняет не только колебаниями мировых цен на нефть, но и российским налоговым маневром, заявляя, что корректировка цен на топливо необходима для поддержания эффективной работы отечественных заводов.

Сигареты в 2019 году дорожали почти так же регулярно, как и бензин. В первых числах каждого месяца цена табачных изделий в зависимости от марки возрастала на сумму от 2 до 20 копеек, поскольку белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно менять цены на свою продукцию. В 2020 году сигареты тоже подорожают, как минимум на 15% - такое повышение акцизов на сигареты заложено в доходной части республиканского бюджета.

Государственное регулирование цен на продукты часто влечет их подорожание. В прошлом году это можно было наблюдать на примере сахара. Вообще эта история не нова. Еще в декабре 2017 года кристаллический сахар внесли в список социально значимых товаров, определив минимальную стоимость сладкого песка в размере 1,5 рубля. После отмены постановления цена на сахар резко снизилась: российский можно было найти даже по 1,19 руб., белорусский «Лiтвінскі» - по 1,43 рубля. Такой порядок цен сохранялся до 1 октября 2019 года, когда МАРТ вновь определил минимальную стоимость килограмма сладкого песка в 1,5 рубля.

Соответствующее постановление принималось до конца 2019 года, на 90 дней. Однако в начале наступившего года сахар, как это было ранее, не подешевел: 1 января МАРТ продлил свое решение еще как минимум на 60 дней наступившего года, то есть до начала весны сахара дешевле 1,5 рубля в магазинах отыскать не удастся. Причина волевого решения МАРТ - поддержка отечественных производителей сахара, которые не всегда выдерживают конкуренцию с российскими.

Планы 2020: как планируется, вырастут не больше, чем на 5%.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

А что будет в этом году?

Планируется, что в наступившем 2020-м цены вырастут не больше чем на 5%. Именно такой показатель определен в постановлении «О задачах социально-экономического развития на 2020 год». Кроме этого, правительство определило границы инфляции со следующей разбивкой: за 3 месяца она должна составлять не больше 2,5%, за 6 месяцев - 3,2%, за 9 месяцев - 3,6%.

С оптимизмом подходит Совет министров и к прогнозам роста ВВП - за год он должен составить 2,8%, а также к динамике реальных доходов населения - они по планам вырастут с нынешних 0,7% до 2,4%. Отметим также, что запланировано и почти синхронное увеличение производительности труда - с 0,8% до 2,6%.