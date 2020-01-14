2020-01-14T16:11:09+03:00
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КП Беларусь

В Минск едет Пласидо Доминго – знаменитый испанский тенор. Билеты - от 145 рублей

Концерт певца, у которого сейчас сложности с мировыми сценами, пройдёт в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: организаторыФото: организаторы
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Прошедший год для великого оперного певца Пласидо Доминго оказался непростым. В августе 2019-го сразу несколько женщин обвинили 78-летнего маэстро в сексуальных домогательствах. Вскоре количество обвинительниц возросло почти до двух десятков! Все они утверждали, что в 1980-х годах певец приставал к ним в гримерках. Многие считают, что в ряде случаев их карьера была разрушена после того, как они отклонили ухаживания певца. В связи с харрасментом репутация исполнителя за океаном пошатнулась: Оперный театр Сан-Франциско и Симфонический оркестр Филадельфии отменили участие маэстро в своих концертах. Не выдержав обвинения 40-летней давности, певец был вынужден уйти из Метрополитен-опера, где проработал 51 год. Оперный театр Лос-Анджелеса, которым Доминго руководит с 2003 года, пообещал провести собственное независимое расследование в случаях обвинения. Но, несмотря на нападки, талант Пласидо Доминго вне сомнений.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

Серьезных успехов испанец добился в Нью-Йорке. Он дебютировал на сцене знаменитой Метрополитен-опера и Ла Скала. Их дуэт с Монсеррат Кабалье покорил сцены самых знаменитых мировых музыкальных театров. Доминго принял участие в знаменитом проекте «Три тенора», где вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом возвысил оперное искусство на абсолютно новую ступень музыкального олимпа.

Репертуар исполнителя насчитывает 150 партий - число, не имеющее аналогов у любого другого певца в истории. Он около 4000 раз поднимался на сцену в качестве певца, выступая на самых известных оперных площадках мира — от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. В его репертуаре произведения на 6 языках: итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском. В дискографии Доминго записи более 100 опер, альбомов с ариями, дуэтами и программами в стиле кроссовер, которые принесли ему 12 премий Грэмми, в том числе 3 латинских Грэмми. Он снялся более чем 50 музыкальных клипах и получил 2 премии Эмми. На счету певца участие в художественных фильмах и различных телевизионных проектах, некоторые из них посмотрело более одного миллиарда зрителей в 117 странах.

Пласидо Доминго получил почетные докторские степени в Оксфордском и Нью-Йоркском университетах за пожизненную приверженность и вклад в музыку и искусство. А на его счету более 500 оперных спектаклей и симфонических концертов. Концерт великого певца в Минске - грандиозное событие для любителей классической музыки, которое нельзя пропустить!

Концерт пройдёт в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова. Дирижер - Юджин Кон.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

КОГДА: 19 апреля, 18:00

ГДЕ: Дворец Республики (Большой зал)

ЦЕНА ВОПРОСА: от 145 до 500 рублей. Билеты в кассах Дворца Республики, на сайтах: www.ticketpro.by, www.kvitki.by, www.bycard.by

ИНФОЛИНИЯ: (017) 2299141, касса - (017) 2299039

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