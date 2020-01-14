В белорусском прокате «Мстители» победили «Джокера». Теперь на экранах ждут Джеймса Бонда и Янку Купалу!

В кинотеатрах большая часть публики - молодежь, поэтому неудивительно, что в топ-20 минувшего года вошли анимационные фильмы и фантастика.

Ольга Боговарова, начальник отдела репертуарного прогнозирования и планирования «Киновидеопроката» Мингорисполкома, рассказала, что минчане смотрели в 2019-м и какие новинки нам готовят в ближайшее время.

- 2019 год для нас был очень удачным. Мы хорошо сработали белорусскими фильмами. В 2018 году мы отработали 85 фильмов, а в 2019-м у нас уже было 115 фильмов. В том числе: игровых - в районе 8, не игровых - 44, анимационных - 61, - сказала Ольга Боговарова.

О каких фильмах идет речь?

- Это «Черный пес», «Война. Остаться человеком», «Упыри», «Сашин ад», «Ржавые твари», «Яков Зельдович. Теория горения и взрыва»… Многие фильмы выходили и в зарубежный прокат. Важно, чтобы наш зритель увидел работы белорусских молодых кинематографистов.

Что белорусского мы увидим в 2020-м?

- «Авантюра Прантишка Вырвича» выйдет 19 марта. Сначала фильм выйдет как киноверсия на 90 минут, а затем будет сделан 4-серийный игровой телефильм. Во второй половине сентября выйдет фильм о Янке Купале. Будет много анимации и документальных картин, - анонсировала Ольга Боговарова.

Кстати, за минувший год кинотеатры посетили 3,5 млн зрителей. Это больше, чем в прошлом году почти на 300 тысяч зрителей.

Итак, 20 самых популярных в белорусском прокате фильмов 2019 года:

1. «Мстители: Финал»

2. «Джокер»

3. «Король Лев»

4. «Малефисента: Владычица тьмы»

5. «Холодное сердце 2»

6. «Как приручит дракона»

7. «Тайная жизнь домашних животных»

8. «Человек паук: Вдали от дома».

9. «Оно 2»

10. «Капитан Марвел»

11. «Однажды в… Голливуде»

12. «Аладдин»

13. «Форсаж: Хоббс и Шоу»

14. «Семейка Адамс»

15. «Зеленая книга»

16. «Т-34»

17. «Форд против Феррари»

18. «Полицейский с Рублевки»

19. «Джуманджи: Новый уровень»

20. «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

В 2020-м за внимание зрителя поборются новая бондиана «Не время умирать» с Дэниэлом Крэйгом (выйдет 9 апреля), «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон - экранизация комиксов Марвел, фантастический боевик «Годзилла против Конга», мюзикл Стивена Спилберга «Вестсайдская история», драма Пола Верховена «Святая дева».