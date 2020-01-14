2020-01-14T16:09:17+03:00
Спорт
КП Беларусь

Камерунский одноклубник Габи поздравил Милевского: «С днем рождения тебя, мой любимый расист. Надеюсь, сохранил банан?»

Лидер брестского «Динамо» жестко шутил над камерунским футболистом Кики Габи, но у них крутые отношения
Захар ПЛАТОНОВ
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Артем Милевский и Кики Габи с чемпионским кубком. Фото: instagram.com/kikigabyjuniorАртем Милевский и Кики Габи с чемпионским кубком. Фото: instagram.com/kikigabyjunior
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12 января Артему Милевскому исполнилось 35 лет. Один из одноклубников нападающего по брестскому «Динамо» необычно его поздравил с днем рождения.

Камерунский защитник Кики Габи в своем Инстаграме опубликовал совместное фото и написал:

- С днем рождения тебя, мой любимый расист. Увидимся скоро. Я тебя целую. Наслаждаюсь этим прекрасным днем. Надеюсь, ты сохранил банан для меня.

Поздравление Артему Милевскому от Кики Габи. Фото: instagram.com/kikigabyjunior

Поздравление Артему Милевскому от Кики Габи. Фото: instagram.com/kikigabyjunior

В интервью SportArenaTV Милевский рассуждал на тему расизма и рассказывал про Кики Габи:

- У нас в брестском «Динамо» тоже черный в команде есть – парнишка Кики. Я ему бананы приношу. Говорю: «На, возьми все бананы». Он меня называет расистом. Посмеялись. Алиев Юссуфу (бывшие игроки киевского «Динамо» - Ред.) на базе постоянно на обеде бананы приносил, кидал. Когда ты в команде играешь, дружишь – это нормально пошутить. Это немного черный юмор, но нормально. Другое дело, если вы друг друга не знаете, а ты кричишь: «Эй, обезьяна». Или банан в наглую кинуть. Тогда я согласен. А когда в одной команде – это шутки, так должно быть в коллективе, в котором ты работаешь. В салоне красоты, в футболе, на заводе – коллектив должен быть.

Сам Милевский день рождения отметил дома у родителей и показал, как в камуфляжном бушлате готовит шашлыки.

Так Артем Милевский отметил день рождения. Фото: instagram.com/timi1010

Так Артем Милевский отметил день рождения. Фото: instagram.com/timi1010

С днем рождения, Артем Владимирович! Здоровья, успехов, радости!

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