2020-01-14T18:07:59+03:00
Экономика
КП Беларусь

Больше 7003 рублей в подарок? Заплатите в казну! В Беларуси новые льготы по подоходному налогу

Хорошая новость: суммы доходов, не облагаемых налогом, увеличили
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
С января в Беларуси установлены новые льготы по подоходному налогуС января в Беларуси установлены новые льготы по подоходному налогуФото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

С начала года в Беларуси изменились ставки налогов, размеры доходов и налоговых вычетов для исчисления подоходного налога с физлиц. Это определено подписанным президентом указом «О налогообложении», который вступил в силу с 1 января.

Посмотрим, какие доходы и в каком объеме освобождаются от подоходного налога.

Освобождаются от подоходного налога полученные в результате дарения доходы, если в сумме от всех источников они не превышают в течение года 7003 рубля (6569 руб. - здесь и далее в скобках указана сумма, актуальная до вступления в силу указа. - Ред.). Также не облагаются подоходным налогом деньги, которые получены от основного нанимателя, но не являющиеся зарплатой, если они не превышают 2115 рублей (1984 руб.). Речь идет о предоставляемых работодателем путевках, призах, подарках. К слову, без уплаты подоходного налога получить их могут и пенсионеры, которые раньше работали у конкретного нанимателя.

Существенно меньше - 140 рублей (131 руб.) - необлагаемая подоходным налогом сумма полученных от иных организаций и не являющихся оплатой труда доходов. Речь идет про те же подарки и призы, которые получены от каждого, не являющегося нанимателем, источника в течение года.

В размере 3622 рублей (3398 руб.) от каждого источника в течение года не подлежат налогообложению доходы в виде оплаты страховых услуг (добровольного страхования жизни, пенсии, медицинских расходов), получаемые от работодателя по основному месту работы, в том числе для пенсионеров, ранее работавших у него.

По нулевой ставке определяется подоходный налог и со средств, получаемых от профсоюзной организации его членами. Размер этого дохода от каждого профсоюза, в котором состоит человек, не должен превышать 423 рубля (397 руб.). Кроме этого, освобождена от подоходного налога единовременная, получаемая работниками бюджетных организаций один раз в год, выплата на оздоровление.

Отдельно следует сказать, что стоимость путевок в санаторно-курортные или оздоровительные организации для детей до 18 лет, которые оплачивает организация или индивидуальный предприниматель, если она не превышает 888 рублей (833 руб.) на каждого ребенка от каждого источника в течение года, также не облагается подоходным налогом.

Определены также новые нормативы безналоговой спонсорской помощи и пожертвований - это 13 994 рублей (13 128 руб.) от всех источников в течение года. Речь идет о безвозмездной (спонсорской) помощи, пожертвованиях, полученных инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на благотворительный счет в банке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Гомеле мужчина «заминировал» больницу скорой помощи, в которой сам лежал
Мининформ пустил в «сетку» телевещания в Беларуси еще два заграничных канала
Фотофакт: в музее истории города в Бресте выставили подаренный президентом подлинник Берестейской Библии 1563 года
В Витебске из окна общежития выпал и погиб студент
Беларусь разослала коммерческие предложения по нефти "во все возможные страны"
В Витебской области малыши в детском саду рассказали нянечкам, что их бьют дома
У железной дороги под Пинском нашли более 200 боеприпасов. И это еще не все
Январь удивляет погодой: скоро Крещение, а морозов все нет!
«Простите, пошел не по той дороге»: 11 лет получил парень, который затолкал в багажник, похитил и избил битой бывшую девушку
Александр Лукашенко о застройщиках жилья: «Все стали долларовыми миллионерами в возрасте от 25 до 40 лет, откуда деньги?»
Могилевчанин в квартире хранил травку в трехлитровой банке
22-летний водитель сбил пешехода и скрылся в агрогородке Ольшаны
В Брагине бывший парень невесты сжег авто минчанина, который приехал в сваты
Беларусь принимает в страну все меньше беженцев
Кто сегодня выиграет 50 тысяч рублей и путевки на двоих в солнечный Египет?
Соболенко без Турсунова в первом круге турнира в Аделаиде обыграла Су-Вэй Се
Брестчанин обгорел, пока жарил барбекю на даче
Страшная авария в Татарстане: Фура из Беларуси раздавила легковушку
Минчанин в одиночку пошел покорять Эльбрус, но сорвался на высоте почти 5 километров
Теперь продукты с Комаровки можно заказать на дом
На улице Плеханова водитель врезался в столб