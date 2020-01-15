2020-01-15T13:00:12+03:00
Общество
КП Беларусь

«В среднем $10 000 за стенд»: узнали, сколько стоит участие Беларуси в престижной продуктовой выставке в Дубае

Всего на выставку свои продукты повезут порядка 10 белорусских предприятий
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Через месяц, в середине февраля в Эмиратах пройдет Gulfood - одна из крупнейших в мире международных выставок продуктов питания, напитков, ресторанного и гостиничного бизнеса. Участие в подобном статусном мероприятии, безусловно, престижно, но, как выяснилось, недешево. Обычно стоимость участия оценивается без учета перелета, проживания, питания, подготовки экспонатов и других расходов, говорит Евгений Введенский, директор «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.

- Стоимость участия в любой выставке редко обходится дешевле 1,5 тысячи евро за стенд. Если это выставка на территории стран СНГ, то это в среднем около 1,8 тысячи евро за стенд. Если же говорить о максимуме, то белорусские компании редко платят за участие в выставке больше 30 000 долларов. В мировой же практике цифры разнятся. Многое зависит от амбиций компаний. На крупный стенд с большим количеством участников расходы могут доходить до полумиллиона долларов. Что касается Беларуси, то расходы одного участника колеблются от 3 до 30 тысяч долларов. Участие в Gulfood обойдется в среднем в 10 000 долларов, - поясняет Евгений Введенский.

Эти расходы, как правило, оплачивает компания. Бюджет же поддерживает национальные экспозиции. В 2020 году их состоится девять, большинство из них организует Белорусская торгово-промышленная палата. На этих мероприятиях из бюджета выделяют средства на аренду площади.

Кстати, с этого года малые и средние предприятия могут получить дополнительное финансирование из бюджета на участие в международной выставке, так как вступил в силу указ президента, прописывающий данный механизм.

- В бюджете заложена определенная сумма на эти цели. И я бы на месте бизнеса поторопился, так как в указе не предусмотрен механизм отбора. Так, если десять компаний заявились, все подали документы в соответствии с требованиями, то всем десяти надо компенсировать. Соответственно, бюджет может вдруг закончиться, поэтому если есть такое намерение, лучше не тянуть с этим, а в первом квартале или первом полугодии постараться воспользоваться этой возможностью, тем более что она предоставляется одной компании один раз в году, - поясняет Евгений Введенский.

Всего в прошлом году «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты выступило оператором 34 выставок и экспозиций за рубежом, из которых четыре с частичным бюджетным финансированием. Впервые проведены экспозиции в таких странах, как Ангола, Нигерия, Зимбабве, Монголия.

Общие результаты от выставок оцениваются в 217,6 миллиона долларов - на такую сумму были заключены контракты по итогам выставок. Наиболее крупную сумму принесла выставка China International Import Export (Китай) - 182 млн. долларов. Экспозиция белорусских производителей на одной из крупнейших выставок продуктов питания Gulfood в Арабских Эмиратах принесла в 2019 году контрактов на 13 млн долларов, а выставка Made in Belarus в Казахстане - на 12 млн долларов.

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