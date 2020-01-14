2020-01-14T17:03:00+03:00
Спорт
КП Беларусь

На 9 этапе «Дакара» Сергей Вязович на МАЗе показал второй результат

Команда «МАЗ-СПОРТавто» показала, как грузовик Вязовича вытаскивали из песков Саудовской Аравии [видео]
Владимир КРИУЛИН
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МАЗ в пустыне Саудовской Аравии. Фото: maz.byМАЗ в пустыне Саудовской Аравии. Фото: maz.by
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Сегодня, 14 января, завершился девятый этап ралли «Дакар-2020». Он прошел по маршруту Вали Аль-Давасир – Харад (протяженность этапа - 891 км, спецучастка - 415 км).

Все три экипажа «МАЗ-СПОРТавто» финишировали в топ-10.

Первым финишировал Андрей Каргинов из российского «КАМАЗ-мастер», за ним расположился наш Сергей Вязович – отставание составило 3 минут и 19 секунд. Алексей Вишневский на финише был пятым (+11.04), Александр Василевский – девятым (+14.25).

В общем зачете Сергей Вязович сохраняет третье место.

«Дакар-2020». Грузовики. Положение после этапа 9

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») - 38:05.25

2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +38.35

3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +1:08.36.

… 8. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +4:26.35.

… 11. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +4:25.35.

Ранее Сергей Вязович рассказал, как его грузовик застрял в песках во время восьмого этапа. Выбраться помогали две других МАЗа.

- На ралли пошли первые серьезные спецучастки, хотя для нашей машины дюны были проходимыми. К сожалению, в самом начале мы не ожидали, что они будут настолько мягкими. Буквально на 50-м километре на подъеме застряло много джипов – перекрыли «канал». Я как-то не придал значения, что у подножия может быть так мягко, решил развернуться и не идти вверх со всеми. И вот во время разворота на ровном плато мы буквально провалились и не смогли уже сами выехать, – объясняет пилот Сергей Вязович. – Выбраться смогли только благодаря двум родным экипажам, которые и пришли на помощь. Потеряли где-то 14 минут. Дальше ехали без инцидентов».

mazsportautomazsportauto
История, как капотный МАЗ извлекали из песков в Саудовской Аравии на "Дакар-2020"
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