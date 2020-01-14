«Приходит в снах и будто просит помощи»: семья погибшего солдата обратилась к президенту

Уже почти два месяца семья Руслана из Мозыря, который погиб при службе в армии, ждет итогов расследования смерти 19-летнего парня. Сначала основной версией был суицид, сейчас уже говорят о неосторожном обращении с оружием, а родственники не знают, во что верить, и хотят добиться правды.

Напомним, тело Руслана нашли около заставы - он служил пограничником. Это произошло вскоре после того, как парень вернулся из отпуска. Дома он был в хорошем настроении, ни на что не жаловался, накануне гибели беседовал с родственниками по телефону, говорил, что все хорошо. Руслан откладывал деньги на будущее, и вдруг такая страшная новость… К тому времени парню уже дали звание ефрейтора, он думал о том, чтобы остаться на контрактную службу.

Что произошло в ту страшную ночь - так и остается загадкой. В части семье заявили, что солдат выстрелил в себя из автомата, пытались найти мотивы - игромания, безответная любовь. Но ничего этого у Руслана не было, уверяют родные. Да и судя по травмам трудно сказать, что парень застрелился.

Время лечит, но за эти два месяца боль родственников не утихла. Руслан приходит в тревожных снах, на глаза по-прежнему наворачиваются слезы.

- Как раз на сорок дней после смерти Руслана мне приснилось, как он стоит в военной форме и говорит, что не может решить одну важную проблему, - плачет бабушка парня Зинаида Степановна. У нее Руслан жил до того, как пошел служить. - А еще снился, как он сидит будто в каком-то люке и просит о помощи…

Бабушка решила, что нужно пойти к священнику и отпеть внука, заказать службу. Но, как известно, в православной церкви не молятся за самоубийц, а ведь именно о суициде было сразу официально заявлено в прессе.

- Поэтому батюшка попросил какую-то справку, бумагу о том, что Руслан не совершал самоубийство. А в СК никаких бумаг нам так и не дают, добиться от следователя ничего не возможно… - переживает бабушка.

Недавно Зинаида Степановна отправила письмо в Администрацию президента с просьбой взять расследование на контроль:

- Считаем, что имело место убийство или доведение до самоубийства, - пишет бабушка. - Полагаем, что он был застрелен не из своего автомата, либо его автомат был у него отобран, а затем он был из него застрелен.

Сейчас родственники ждут ответа на обращение и правдивых выводов следствия.