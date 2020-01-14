Kids Fashion Day BFW: праздничные коллекции от белорусских дизайнеров!

Гостей ждали презентации праздничных коллекций от ведущих белорусских дизайнеров и брендов, street style съемка, фотозоны и многое другое. Организатор: ассоциация дизайнеров «Белорусская палата моды» во главе с председателем Яниной Гончаровой.

Открыло праздничную программу выступление музыкальной группы Zerkalo. Команда из 7 талантливых юных певиц молодежного проекта продюсерского центра «Талант Групп» выступили с зажигательными номерами и зарядили гостей мероприятия новогодним настроением.

Открыло праздничную программу выступление музыкальной группы Zerkalo.

Первым свою коллекцию представил бренд Chou Chou. Маленькие воспитанницы модельного агентства Mademoiselle Adr´i вышли на подиум в лаконичных платьях в пайетки и воздушных платьях из фатина, а также нежных нарядах, декорированных перьями. Дополнило показ яркое световое шоу роботов!

Янина Гончарова - председатель РОО «Белорусская палата моды».

Следующими выступили модели центра моды M.Y.Studio и Infinity models, представив коллекции сразу двух дизайнеров Марины Бонифатьевой и M.Y.Studio, дизайнер Наталья Давид. Каждая коллекция имела свою неповторимую концепцию и стилизацию. Так коллекция Натальи Давид «My History», была вдохновлена отечественными литературными произведениями 19в.

Бренд Dolce Vita погрузил всех гостей мероприятия в сказочную атмосферу балов.

Показ бренда Dolce Vita погрузил всех гостей мероприятия в сказочную атмосферу балов. Роскошные пышные платья разных фасонов и цветов – идеальный вариант для маленькой принцессы. Также дизайнер представила праздничные образы для мальчиков!

Дизайнер бренда Jenny Lis Лидия Баринова представила коллекцию, отражающую современное видение нарядной одежды для девочек и мальчиков. Коллекция сочетала в себе классические силуэты и необычные фактуры.

Дизайнер бренда Jenny Lis Лидия Баринова представила коллекцию, отражающую современное видение нарядной.

Дизайнер Юлия Радова подготовила для показа коллекцию вечерних платьев. Фаворитом всех гостей стало пышное бальное платье нежно-розового цвета с розами из мягкого фатина! Представили одежду на подиуме модели KORONA Model Management.

Завершил fashion day показ свадебного салона «Даная» и модного магазина «Teenager». Коллекции представили прекрасные ученицы модельной школы Kids´ PODIUM.

Дизайнер Юлия Радова подготовила для показа коллекцию вечерних платьев.

По окончании мероприятия состоялась церемония награждения всех участников Kids Fashion Day BFW: Новогодний выпуск от организаторов мероприятия - РОО «Белорусская палата моды» и лично Янины Гончаровой. Каждый ребенок получил не только заряд незабываемых эмоций и впечатлений, но и подарки от компании «Happy Moments»: фирменные блески для губ и шампуни для мальчиков и девочек.

Гостям мероприятия также впервые была презентована книга-игра для девочек от белорусского дизайнера Натальи Балашевской, бренд Fashion Dolls. В книге дети могли найти бумажных куколок и набор одежды для них из реально существующей коллекции дизайнера, а также раскраски и игры.

Модели для M.Y.Studio создавала дизайнер Наталья Давид.

Все юные фэшн звезды смогли почувствовать себя настоящими моделями и принять участие в главном модном показе страны, а также получить профессиональные фотографии и бесценный опыт моделинга!

Фотографии самых ярких и стильных гостей мероприятия по мнению организаторов попадут в глянцевый журнал для детей Domik!

Коллекцию от модного магазина «Teenager» представили прекрасные ученицы модельной школы Kids´ PODIUM.

Ведущей мероприятия выступила прекрасная Ольга Венская, телеведущая белорусского телевидения.

Завершил fashion day показ свадебного салона «Даная».

Организатор: РОО «Белорусская палата моды»

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