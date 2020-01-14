В Австралии теннисисты задыхаются на кортах от дыма пожаров. Среди них и белорусы Соболенко, Ивашко, Говорцова

В Австралии полыхают пожары, из-за этого страдают все: четвертый месяц в аду, миллиард погибших животных: как горит Австралия

Проведение одного из самых престижных теннисных турниров Australian Open было под вопросом. В итоге 14 января в Мельбурне все же стартовала квалификация. Правда, в городе из-за дыма от пожаров воздух был грязным. Медики даже говорили, что он «худший в мире». В Мельбурне закрыли общественные бассейны и пляжи, стройки просили приостановить…

Пусть и опозданием, но теннисисты, принимающие участие в квалификации, вышли на корт. Белорус Илья Ивашко обыграл британца Лиам Броади - 6:3, 6:0.

Броади после этого сказал: «Мне хочется думать, что сейчас я в приличной форме, но после четырех геймов я уже валился с ног. При счете 3:6, 0:3, когда ты еще должен быть относительно свежим, я с трудом дышал. Физическая подготовка – одна из моих сильных сторон, но чувствовал я себя совсем плохо».

Словенская теннисистка Далила Якупович из-за плохого воздуха едва не потеряла сознание. Во время второго сета против Стефани Фогель просто упала на колени и решила не продолжать игру, хотя выиграла первый сет. После матча словенка сказала: «Все было очень плохо. Я никогда раньше с таким не сталкивалась, и мне было очень страшно. Я боялась, что потеряю сознание. Поэтому я легла на корт. На полу мне было легче продохнуть. По-моему, это несправедливо, потому что условия нездоровые. Я не ожидала, что мы сегодня будем играть. Но выбора нет. Если откажемся выходить на корт, нас оштрафуют».

Наша Ольга Говорцова в квалификации обыграла австралийку Эбби Майерс – 7:5, 7:5.

Арина Соболенко сейчас играет в Аделаиде – 650 км от Мельбурна.

А вот в пригороде Мельбурна Коойонге стартовал выставочный турнир. Но матч с участием Марии Шараповой и Лауры Зигемунд остановили в конце второго сета при счете 7:6, 5:5 в пользу немки. Судья объявил: «Обе теннисистки чувствуют дым, поэтому мы останавливаем матч». Матч доигран не будет.

Интересно, что будет, когда 20 января начнётся основная сетка Australian Open.

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