Рентген и вскрытие: как на таможне проверяют посылки и какую сумму можно отправить в Беларусь письмом

Сотрудники Минской региональной таможни проверяли посылку из США и заметили подозрительную пачку печенья: она была измята и заклеена скотчем. Оказалось, что вместо песочного печенья за 1,49 доллара в пачке лежала стопка из 12 купюр по 100 долларов.

Деньги были завернуты в сверток из фольги. При этом в таможенной декларации отправитель заявил, что внутри десятикилограммовой посылки только одежда, продукты, косметика и хозтовары.

Пересылать такую крупную сумму в Беларусь запрещено законом. Из-за рубежа в нашу страну можно отправить только 200 долларов в письме с объявленной ценностью. Если отправить больше, деньги изымут. Так произошло и в этом случае. Деньги до адресата, 29-летней жительницы Минского района, не дошли, Минская региональная таможня возбудила в отношении отправителя дело за контрабанду. А вот все остальное содержимое посылки девушка получила.

Как пояснила инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна Линник, посылки, которые приходят в Беларусь, проверяют в том числе с помощью рентгеновского сканирования.

- Как показывает практика, в абсолютном большинстве случаев почтовые отправления выпускаются таможенным органом после проведения такого контроля. И лишь небольшая часть почтовых отправлений, которая вызывает подозрения у таможенников, направляется для осуществления углубленного таможенного контроля.

Уже на этом этапе посылку могут вскрыть и проверить ее содержимое.

- Кроме технических средств таможенного контроля выявлять запрещенные вложения помогают служебные собаки. Немаловажен и большой практический опыт сотрудников таможни, который позволяет определять почтовые отправления, в отношении которых необходимо провести дополнительные формы таможенного контроля.

КСТАТИ

Максимальная сумма, которую можно прислать в Беларусь письмом, - 200 долларов. Такой же лимит действует и для писем, которые пересылаются из Беларуси в другую страну.

Но этот порог увеличивается, если отправить деньги электронным или почтовым переводом. В зависимости от страны-отправителя максимальная сумма составляет от 500 до 1000 долларов - сумму можно уточнить на почте или на сайте belpost.by. При этом за пересылку почтового денежного перевода придется заплатить 8% от суммы, если деньги отправляете из Беларуси. Из США почтовые переводы Беларусь не принимает.