Уролог Антон Главинский: На приеме у уролога жена узнает про мужа много интересного!

- Антон Сергеевич, читала, что на прием к урологу мужья все чаще приходят с женами. Какие откровения они могут узнать в вашем кабинете о своих мужчинах?

- Сейчас в моде ЗОЖ, многие мужчины ходят в качалку, увлекаются улучшением своего тела, порой даже с легким оттенком нарциссизма. А потом приходят на прием парой, жена жалуется: «Детей не можем завести…»

Когда она выходит из кабинета, муж, понижая голос, говорит: «Я употребляю тестостерон, а еще вот такие и такие добавки». То есть мужчина подавляет работу своих яичек, в то время как его жена вовсю пытается и не может забеременеть. Но пока мужчина принимает гормоны - он практически всегда работает вхолостую.

Использование синтетических гормонов полностью подавляет функцию яичек - как производство тестостерона, так и сперматозоидов. Зачастую методы, которые применяют для улучшения внешнего вида, несопоставимы с зачатием.

За последнее время было несколько таких пар: девушка ест витамины, изучает литературу о материнстве, сексом занимаются по фэншую, а муж качается в спортзале: «Я же молодец!» Он не понимает: «Как? Почему? Я же веду здоровый образ жизни, я же такой накачанный…» Да, только его сперматозоиды в это время «убегают» в его мышцы.

«В такой паре не получится вылечить девочку, пока не вылечишь мальчика»

- Еще пары на приеме у уролога могут выяснить многое о воспалительных процессах мочеполовых путей непонятного происхождения. Потому что проблема воспалительных процессов, как и проблема бесплодия, - это проблема пары.

Часто приходят вместе, чтобы понять, кому что нужно делать. Бывает, девушка пролечилась, но после секса снова начинается воспалительный процесс. И так раз за разом. Могут проявиться молочница, дисбактериоз или цистит - с покраснением, раздражением, зудом. Иногда даже пиелонефрит выскакивает - инфекции очень любят восходить от мочевого пузыря наверх, к почкам.

Несколько раз пролечившись, девушки понимают, что в одиночку им не справиться. И приходят к урологу с партнером. Бывает, что это проблема анатомических особенностей, иногда сбоит иммунитет или микрофлора слабая. А мальчик при этом чистый.

Нередко случается, что и у мальчика проблемы - у него может годами бессимптомно протекать простатит, который в итоге начинает отыгрываться на партнерше. Мальчика при этом ничто не беспокоит. Делаем УЗИ - простата вся в рубцах, в анализах легион бактерий, воспаление. В такой паре не получится вылечить девочку, пока не вылечишь мальчика.

- Нередко девочки мыслят шаблонно: раз я здорова, много раз пролечилась - значит, это он откуда-то заразу принес. Обвиняют в изменах на приеме?

- Такое тоже бывает. Но чаще все же это проблемы с микрофлорой. Нередко в организме повышается условно-патогенная микрофлора, а количество правильных бактерий снижается. Где-то девушка подмерзла, или у мальчика обострился простатит - и уже он подкинул ей плохих бактерий. И тут важна слаженная параллельная работа гинеколога и уролога, корректирующих лечение в зависимости от анализов партнера.

Иногда таким парам, где есть бактериальный вагиноз (или неспецифический уретрит, у мальчиков - простатит), вместо презервативов полезно использовать свечи с антисептиком и спермицидом - и секс приятнее, и антисептик «причесывает» флору обоим партнерам.

Поход к гинекологу и урологу в паре повышает сознательность в отношении к своему здоровью и здоровью партнера. Иногда партнеры слышат: «Это не ваш партнер болеет, это ваша пара болеет, вы вместе».

Но порой не только микрофлора виновата, бывает, что случается поход налево. Но нельзя доказать, кто именно виноват. Начинаются упреки «Кто принес?», но я прошу выяснять это за дверями кабинета уролога.

Откуда именно взялся микроорганизм - не докажешь. У нас почему-то принято считать, что если что-то появилось - то виноват мальчик. Но статистика говорит о том, что все хороши. Иногда мальчик сидит в офисе, он программист или клерк. Машину поставил в километре от работы и в легоньких ботиночках по морозу до нее пробежался.

Вроде недалеко, а ножки уже застудил. Раз спровоцировал приступ простатита, два. Мужчины же как реагируют? Кольнуло, потянуло, зачесалось - пройдет! И проходит. Но бактерия в простате остается - сидит и плодится до следующего приступа.

Симптомов у парня может не быть, а девушка после секса начинает систематически болеть. Может, даже не после каждого, а когда сбойнет ее иммунитет. И болеют себе потихоньку: один ничего не чувствует, другая думает, что раз у него все норм - то это ее проблемы.

Если же они вдвоем придут к врачу, то специалист объяснит: «Жена болеет не потому, что у нее проблема. Проблема у тебя». Находят проблему, и парень понимает, что жена не выздоровеет, пока не вылечится он.

А до того и половой жизни нормальной не будет - секс ведь должен приносить радость, а этого нет, потому что жена постоянно лечится. А лечится она постоянно, потому что он на себя забил. А когда анализ сдаст - за голову хватается: миллион кишечных палочек, которые всегда с ним, но внешне не проявляются. А у нее проблема выстреливает постоянно.

- Один известный профессор говорил мне, что если в анализах обнаружили бяку, но проявлений нет - не тратьте деньги на лечение и травлю организма...

- Есть синдром Рейтера, его классическая триада - уретрит-конъюнктивит-артрит. Человек может не лечиться и долго ходить с воспалениями глаз или болью в коленях, которые уже протезировать пора, не понимая, что проблема началась из-за воспаления мочеиспускательного канала.

Такой критический момент может наступить с хламидиями, если их не лечить. Бессимптомный уретрит ведет к тому, что коленки в итоге разваливаются. Я бы не советовал носить в себе такую бомбу замедленного действия. Тем более хламидии очень сильно влияют и на детородную функцию мужчин и женщин.

«Если низы могут, а верхи не хотят - рождается психогенная эректильная дисфункция»

- Уролог может сказать, видя пациента: «О, да у вас с потенцией совсем плохо…»?

- Потенция - продукт взаимодействия мозга с гениталиями. Верхи должны хотеть, а низы мочь. Если низы могут, а верхи не хотят - рождается психогенная эректильная дисфункция. Другими словами - психогенная форма импотенции. С женой никак, а с любовницей - огонь.

- И такое бывает? Казалось - либо да, либо нет.

- Почти через одного. Спрашиваешь: «Как у вас с потенцией?» Отвечает: «Смотря с кем: с женой не могу-не хочу, на работе с секретаршей - ничего, а с 20-летней любовницей - аж дымится!» Ходили слухи, что препараты, стимулирующие потенцию, вызывают эрекцию. Но если из головы не идет сигнал «Стоять!» - никакие препараты не помогут.

- Стоит предупредить об этом жен, любительниц попилить?

- Да, о том, что ваша пила отпилит не неровности характера мужа, а то, что доставляет вашей паре удовольствие. Задумайтесь: если у мужа не получается - может, это вы его не заводите?

- Что делаете, когда приходят такие пары?

- Можно направить их к сексологу, психотерапевту. Потому что вначале приходит муж: «Гулять-то особо и не хочется, но по-другому сексом заниматься не могу».

Сажаю перед собой жену: «Понимаете, у вашего мужа там - все хорошо, он молодец. Но вы тоже со своей стороны должны предпринять усилия. Ведь залог крепкого брака - совпадение сексуального темперамента, когда хотят оба и оба могут».

Если оба здоровы, но кто-то один не хочет - на фоне неудовлетворенности начинают плодиться конфликты. Мужчина не хочет, потому что жена бурчит, за собой не смотрит, еще и борщ кислый. А она его пилит, что тот мало зарабатывает, гвозди не забиты и лампочки не вкручены.

Но если хорошенько позаниматься с ним сексом - и произвольную программу выполнить, а не только обязательную - то муж и на вторую работу устроится, и лампочки вкрутит, и шубу купит. Иногда партнерам нужно просто сесть и спокойно все проговорить.

А если не могут договориться и все постоянно немило - это путь к разводу. Или к отношениям, в которых оба несчастны.

Иногда женщины не понимают: «Я все делаю! Что еще не так?» Объясняю, что если не пересмотреть отношения, если вы друг друга перестанете удовлетворять - можете ставить крест на вашей паре. Иногда мужчина к тому же с простатитом. А простата может портить в том числе сексуальную жизнь.

Вот и приходится объяснять жене: «Чтобы улучшить мужу жизнь, сексом надо заниматься раза три в неделю - не меньше!» Иначе будет все реже, хуже, быстрее и без удовольствия. Чаще все это кропотливая работа психолога над парой - как друг другу наконец начать доставлять удовольствие.

«Секс-игрушки - это помощники, а не заменители партнера»

- Для удовольствий сейчас изобрели в том числе разнообразные секс-игрушки. Они помогают или скорее разобщают?

- Если использовать их как замену партнеру, причем на системной основе - это, безусловно, разобщает пару, зарождает пропасть. С другой стороны, когда я впервые приехал на европейскую конференцию по сексуальной медицине - лекцию читал известный профессор-сексолог. И у него что ни страница - то скрин из секс-шопа.

В отношениях чаще чего не хватает? Яркости. Часто из мозга идет команда: «Ну и что там такого? 100 раз уже видел. В кино та-а-акое показывают, а у меня вот это…»

Можно использовать игрушки, чтобы сделать отношения в паре более увлекательными - тогда это сближает пару: и так попробовали, а вот этак, а в следующий раз - вот так.

Но должно быть понимание, что игрушки - это помощники, а не заменители партнера. Тогда это открывает новые горизонты сексуальных отношений, укрепляет брак.

Давайте, наконец, сбросим маски: как ни крути, отношения в семье во многом построены на сексе. Приготовить, постирать, убрать каждый может себе сам. Репродукцию совершили, дети выросли. И надо понимать: либо у нас есть хороший секс - то, чего посторонние люди нам не дадут (без разрушения нашей семьи), и мы еще больше сближаемся в общих интимных вопросах, либо мы расходимся.

- Если хорошенько позаниматься с ним сексом - и произвольную программу выполнить, а не только обязательную - то муж и на вторую работу устроится, и лампочки вкрутит, и шубу купит.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В первом случае секс-гаджеты вам в помощь, они привнесут разнообразие. Все зависит от постановки вопроса: либо мы хотим заменить электронным девайсом партнера, либо вместе с партнером хотим получить больше удовольствия от совместного секса. Главное - понять, чего вы хотите от этой жизни.

ДОСЬЕ «КП»

Главинский Антон Сергеевич - уролог, окончил БГМУ, имеет смежные специализации по терапии, хирургии и ультразвуковой диагностике. Неоднократно повышал квалификацию в БелМАПО и в Европейской школе урологов - ESU. Член Европейской и Белорусской ассоциаций урологов, Европейской ассоциации эндоурологов, Европейской ассоциации сексуальной медицины. Принимает в частном медцентре Минска и санатории.

Инстаграм уролога Антона Главинского instagram.com/dr.glavinski

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уролог Антон Главинский: Мужской климакс часто наступает даже раньше, чем женский!

Как мужчине не похоронить себя заранее, правильно пережить период климакса - оказывается, он есть и у мужчин! - и что делать женам, чьи мужья отказываются идти к врачу, в рубрике «Закрытый прием» рассказал уролог Антон Главинский [продолжение здесь]

Больше всего проблем с мужским здоровьем - у айтишной молодежи

Что может спровоцировать бесплодие у мужчины и когда нужно менять сексуальную партнершу, в рубрике «Закрытый прием» рассказал уролог Антон Главинский [продолжение здесь]