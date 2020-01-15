Топ-5 спектаклей января: четыре антрепризы и один наш, белорусский, от экстравагантного Юрия Дивакова

18 января, Дом офицеров. Билеты: 30 - 120 руб.

Комедия положений «Свидание на четверых» с Мариной Федункив, Эвелиной Блёданс, Романом Богдановым и Денисом Бузиным - это один номер отеля в ожидании рейса. Герои пьесы - разные люди: столичная бизнес-леди со своим кавалером и простая деревенская девушка с ревнивым мужем.

***

23 января, Дворец культуры профсоюзов. Билеты: 10 - 25 руб.

Театральный фестиваль «Гоголь на Каляды» в декабре минувшего года прошел без спектакля белорусского театра, который по объективным причинам был перенесен на январь. Поэтому у театралов сейчас появилась возможность составить свое впечатление от спектакля-летаргии от самого экстравагантного белорусского режиссера Юрия Дивакова «Гоголь. Fatum.» (постановка Гомельского драмтеатра). Это настоящий высококлассный трэш, который окунет зрителя в состояние катарсиса и своеобразного сумасшествия

Фото: предоставлено организаторами

***

27 января, КЗ «Минск». Билеты: 30 - 80 руб.

Спектакль «Как попасть в рай» - комедия с элементами триллера и мистификации с участием Ярослава Бойко, Екатерины Скулкиной, Сергея Астахова, Андрея Кайкова. По сюжету три незнакомых друг с другом человека отправляются каждый по своим делам и пересекаются в одной точке. Их там никто не ждет, но и вырваться оттуда невозможно. Спектакль и смешит, и интригует, и заставляет задуматься. Кто-то увидит в нем философский подтекст, кого-то увлечет почти детективный сюжет, а кто-то просто посмеется.

***

28 января, КЗ «Минск». Билеты: 30 - 135 руб.

Еще один перенос с декабря - беспроигрышная классика, спектакль «Маленькие комедии» по мотивам произведений Чехова «Медведь» и «Предложение». Но таких звезд, как народные артисты России Сергей Шакуров и Мария Аронова, в компании с не менее известным Михаилом Полицеймако, можно было подождать. Сказать, что это смешно - значит не сказать ничего. Будут вдовушка и старая дева, ожидание любви и объяснения, а также совсем нелогичные развязки.

Фото: предоставлено организаторами

***

30 января, Гродненский драмтеатр. Билеты: 53 - 60 руб.; 31 января, Дом офицеров. Билеты: 40 - 120 руб.; 1 февраля, ДК железнодорожников в Гомеле. Билеты: 32,5 - 62,5 руб.

Московский театр «Миллениум» представляет антрепризный премьерный спектакль «Загадочные вариации» с участием Гоши Куценко, Ольги Ломоносовой и Григория Сиятвинда. Пьеса известного французского драматурга Эрика-Эммануила Шмитта с непредсказуемым заманивающим сюжетом. Два противоположных взгляда на любовь, преданность, измену. Постановка заинтересует и тех, кто любит острый сюжет, и тех, кто с уважением относится к хорошей литературе.