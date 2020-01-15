2020-01-15T15:22:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Среди погибших за год на пожарах в Беларуси 491 человека, есть и 4-летний ребенок

Половина всех пожаров происходит по вине пьяных
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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В 2019 году количество пожаров по сравнению с 2018-м незначительно увеличилось. Фото: pixabay.com / носит иллюстративный характерВ 2019 году количество пожаров по сравнению с 2018-м незначительно увеличилось. Фото: pixabay.com / носит иллюстративный характер
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Накануне Дня спасателя, который отмечается 19 января, глава МЧС Владимир Ващенко подвел итоги 2019 года. В основном речь шла о пожарах.

- В 2019 году количество пожаров по сравнению с 2018-м незначительно увеличилось - с 6102 до 6128. Разница в 26 пожаров - практически это пожары одного зимнего дня, - сказал Владимир Ващенко. - За год погиб 491 человек, тогда как в 2018-м - 526.

Печальный итог по 2019 году еще не окончательный, но, к счастью, не в сторону увеличения. После окончательного выяснения причин гибели людей (возможно, не от пожара) эта цифра может уменьшиться.

Министр по чрезвычайным ситуациям РБ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министр по чрезвычайным ситуациям РБ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министр обратил внимание и на то, что меньше погибло детей: 2 человека в 2019-м против 9 в 2018-м. В октябре в деревне Черневка Дрибинского района погиб 4-летний малыш. Он играл с братом между рулонами соломы со спичками. Один из братьев сгорел заживо. А в марте в сгоревшей квартире в Могилеве было обнаружено два тела, в том числе и 17-летнего подростка. Он выпивал с приятелем.

Кстати, 53% гибели на пожарах - по вине пьяных.

- В основном в категории погибших люди престарелого возраста и люди неработающие, пьянствующие, - продолжил министр. - Отмечу, что последних в числе погибших становится меньше, приносит плоды наша работа. Многое сделано и для безопасности одиноких, престарелых людей. Есть места для их безопасного проживания, но не все соглашаются переезжать. Проблема и в том, что дети не заботятся о престарелых родителях. За счет бюджетных средств ремонтируются печное отопление, электропроводка, но забывчивость пожилых людей сложно чем-то компенсировать.

Глава МЧС Владимир Ващенко подвел итоги 2019 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава МЧС Владимир Ващенко подвел итоги 2019 годаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Министр привел конкретный пример:

- 92-летняя женщина жила одна. Многократно предлагали переехать, но она не соглашалась. Поставила свечу, уснула, и случилась беда.

БУДЬ В КУРСЕ!

Наиболее частые причины пожаров:

- 38,2% - неосторожное обращение с огнем;

- 21,5% - нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и оборудования;

- 19,5% - нарушение правил устройства и эксплуатации печей и аналогичных устройств.

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