Зима в Беларуси: цветут цветы, растут грибы, гуси прилетели, дачники сажают морковку. Чего еще ждать?!

Считай, заканчивается январь, а у нас не зима, а одно название. Вместо мороза и снега - туманы и дожди, как осенью. А кое-где и вовсе травка зеленеет, солнышко блестит - весна! Например, на юго-западе Беларуси. Там снега так и не дождались. Пару раз только землю едва заметно припорошило на несколько часов - вот и вся зима.

Посевную начинать еще рано

- Погода, которая у нас сейчас - это типичная западно-европейская зима. Нам кажется, что уже весна, но вообще-то еще середина января. Вспомните, как несколько лет назад в марте был циклон «Хавьер», все снегом завалило - погода очень непредсказуема… Так что обольщаться рано, - считает замдиректора по науке научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию Эрома Урбан.

Тем не менее на Полесье, в Минской и Гродненской областях на клумбах зацвели примулы, выпустила котики верба… На Брестчине в лесу была замечена ветреница, которую часто путают с подснежниками. В Беловежской пуще растут грибы вешенки, в Лидском районе собирают лисички, в Березовском - опята.

Вешенки в Беловежской пуще. Фото: npbp.by

А дачники уже вовсю принялись за работу!

- Я уже и клубнику прополола, и морковь посадила, в июне буду первый урожай собирать, - хвастается в местной районке жительница Лидского района Светлана Антухевич.

Доктор сельскохозяйственных наук Эрома Петрович говорит, что такая погода ставит хозяйства и дачников в сложную ситуацию. Те, кто рискнут сейчас что-то посадить, могут остаться ни с чем, если зима все же опомнится и нагрянет с морозами.

- Единственное, что можно высаживать - морковь, петрушка, пастернак, их даже на зимовку в земле оставляют. С остальными культурами не надо так делать. Все равно семена будут в земле плесневеть, гнить, терять питательные свойства. Вегетативное движение начинается при температуре выше +5 градусов. Обычно это середина марта - начало апреля. И хотя уже сейчас прогнозируют до +7, это еще не значит, что пора начинать посевную - это температура воздуха, а в земле холоднее, - поясняет Эрома Урбан.

Примулы расцвели под Старый Новый год. Фото: media-polesye.by

Злую шутку такая погода может сыграть и с озимыми. Снег на полях прячет семена от мороза и выветривания. По последним данным Белгидромета, сейчас озимым ничто не угрожает. Но если резко похолодает, мы рискуем потерять посевы. И еще неизвестно, будет ли урожай летом!

- Это только бабушки так говорят, что если теплая зима, то будет теплое лето. На деле может получиться, что зимой у нас +10 - а летом будет +12. Такая погода до добра не доведет! - переживает Эрома Урбан.

Цветочки неказистые, но тем не менее! Это примула на клумбе в Бресте. Фото: virtualbrest.by

Птиц от морозов спасут колхозные поля

Зато птицы не особенно переживают по поводу того, как будут кормиться в середине зимы. В Брестской области и в некоторых районах Гродненской перелетные птицы в этом году поленились улетать на зиму. Утки и лебеди оседлый образ жизни ведут уже давно, теперь к ним присоединились и другие виды.

- Зимы еще и не было… Во многих местах, не только на юго-западе Беларуси, регистрируются журавли, гуси, чибисы, скворцы, грачи, перепела, - делится наблюдениями сотрудник нацпарка «Беловежская пуща», орнитолог Вадим Прокопчук.

Большие белые цапли зимуют на Немане не первый год, но если раньше орнитологи видели до 5 птиц, то сейчас их - десятки! Фото: Дмитрий Винчевский, birdwatch.by

А зачем птицам улетать, если их и здесь неплохо кормят?

- Птицы привыкли, что Беларусь зеленая, они кормятся на кукурузных и рапсовых полях. Например, так делают утки, которые у нас зимуют, - летают на ближайший СПК за пропитанием, - рассказывает Виктор Демянчик, замдиректора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук.

Стаю белолобых гусей, которые обычно возвращаются с зимовки в марте, ученые наблюдали над Брестом 10 - 11 января.

- Мы предполагаем, что это раньше срока возвращаются ближние мигранты. Гуси зимуют в районе Балтийского моря. Они как-то между собой переговариваются, договариваются - понимают, что здесь уже тепло, и летят сюда. Дальние мигранты - те же аисты, которые зимуют в Центральной Африке - все же будут ждать привычной поры, - рассуждает Виктор Демянчик.

Айва начала распускаться... Глядишь, в феврале зацветет! Фото: читатель kp.by

На Крещение будет мороз - до -2!

В Белгидромете отмечают, что климатическая зима в Беларуси так и не наступила. Зима по науке начинается, когда среднесуточная температура переваливает за ноль и в течение нескольких дней держится ниже нулевой отметки. А у нас стабильный плюс! Часто на 5 - 10 градусов выше климатической нормы.

На Крещение в этом году в прогнозе тоже сплошь «каля наля». Так что даже несчастные -2 можно зачесть как крещенский мороз! В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве 19 января - дождь и от 0 до -2, в Гродно и Бресте будет от + 0 до +3.