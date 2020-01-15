7,5 тысячи долларов за первого ребенка, максимум два срока президенту и больше прав парламенту: что революционного сказал Путин

Итак, Владимир Путин говорил о…

…повышении рождаемости

- Сегодня нас почти 147 миллионов человек, - сказал Владимир Путин. - Но мы вступили в очень сложный демографический период. Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Много это или мало? Для нашей страны - мало. Да, это примерно то же самое, что и во многих европейских странах. Но для нашей страны - мало. Для сравнения: 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. Правда, еще хуже было в 90-х годах. В 1999-м, например, 1,16 всего. Хуже, чем во время Великой Отечественной войны… В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7.

…поддержке малоимущих семей

- Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части наших граждан, семей. По разным оценкам, порядка 70 - 80% семей с низкими доходами являются семьями с детьми. Сейчас, когда работает даже не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный. Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020-го, текущего года. Выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума - 5,5 тыс. рублей (около 90 долларов. - Ред.). Если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже полный прожиточный минимум - 11 с лишним тысяч (около 180 долларов. - Ред.).

…выплатах за рождение первого ребенка

- Программа материнского капитала продлевается как минимум до конца 2026 года, причем уже с 1 января 2020 года он будет выплачиваться не только за вторых или последующих детей в семье, но и за первых. Ее главная цель - помочь семьям, принимающим решение о рождении второго ребенка. Но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь. В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года - уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тысяч 617 рублей (около 7,5 тысяч долларов. - Ред).

…бесплатном питании для начальной школы

- Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й класс. Это, конечно, потребует времени, но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу, не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием. Все должны себя чувствовать в равных условиях. Не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут. Мне кажется, что для нашего общества это чрезвычайно важно.

…доплате классным руководителям

- Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей (около 80 долларов. - Ред.) за счет средств федерального бюджета. При этом действующие выплаты учителям должны быть сохранены.

…ограничении прав президента

- Предлагаю доверить Госдуме утверждение кандидатуры председателя правительства. Президент будет не вправе отклонить кандидатуру… С тем, что президент не должен занимать пост больше двух сроков подряд - согласен… Россия должна оставаться сильной президентской республикой. За президентом должно оставаться право отстранять от должности председателя правительства и его замов в связи с утратой доверия. Считаю необходимым провести голосование граждан по всему пакету предложенных поправок в Конституцию.