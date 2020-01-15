«Два года жила у мамы в Майами»: бухгалтер из Минска перевела на свой счет 120 тысяч долларов и уехала в США

В ноябре 2015 года директор двух минских фирм искал на свои предприятия, которые занимаются поставкой бытовой химии, бухгалтера. Объявление опубликовали в интернете, на него откликнулась 32-летняя Анна.

- Учредитель даже оказался заочно с ней знаком - он хорошо знал ее отца, - рассказывает «Комсомолке» заместитель прокурора Октябрьского района Минска Евгений Матюшенко. После собеседования директор и кандидат на должность бухгалтера ударили по рукам.

Как позже рассказывала женщина, ей предложили зарплату в 3 тысячи долларов. У руководителя другая версия: он говорит, что для их организации это были огромные деньги на тот момент, и бухгалтеру они готовы были платить 1500 рублей в месяц - по 750 за работу на каждой фирме. Следствие считает, что уже с первого месяца своей работы бухгалтер переводила на свой личный счет суммы, гораздо большие, чем значились в расчетнике.

- Бухгалтеру доверяли, ее работу никто не контролировал, к тому же ни у кого не было бухгалтерского образования. Руководитель был уверен, что она платит себе 1500 рублей, - продолжает заместитель прокурора. - Но женщина подделывала акты об услугах, которые оказывали компании. Суммы переводила себе, а выписки о движении средств из общего доступа удаляла.

Тем временем прибыли от предприятий становилось все меньше. На все вопросы бухгалтер отвечала, что одна из компаний убыточна.

- Это продолжалось два года. В какой-то момент дошло до того, что денег не хватало даже на выплату зарплат. Тогда одна из сотрудниц вместе с руководителем стала анализировать все подозрительные операции - они все обобщили и поняли, что произошло.

Каждый месяц бухгалтер переводила себе на счет крупные суммы: сначала 3 тысячи рублей, потом 6, 10, 15 - аппетиты со временем росли. Когда руководитель узнал об этом, сразу вызвал женщину на разговор.

- Она написала расписку, что все вернет в течение 10 дней. А еще пообещала переоформить на руководителя свой дом в Ждановичах. К тому времени похищенных денег у нее уже не было, все потратила. Куда и на что, мы не знаем.

Из-за формальностей с документами оформить дом на своего руководителя женщина не смогла. Поэтому было решено нотариально заверить договор займа.

- Нотариус отправил руководителя оплачивать госпошлину, а женщина в это время просто забрала свой паспорт и ушла. После этого она не выходила на связь и не отвечала на звонки.

Бухгалтер спешно продала свой дом за 140 тысяч долларов, забрала двоих детей и улетела в Майами к маме, которая за несколько лет до этого выиграла грин-карту.

- Ее сожитель был в шоке и утверждает, что ничего о махинациях с деньгами не знал. После того как Анна уехала, он получил нервный срыв. Отец женщины скончался незадолго до того, как она улетела в США.

Из Америки женщину депортировали только через два года, в 2019-м - причиной стало нарушение местных законов, проблемы с документами. Все это время Анна находилась в межгосударственном розыске.

- Ее депортировали в Польшу, а там сразу взяли под стражу. Через несколько дней она уже была в Беларуси. Сейчас женщина ждет суда в СИЗО.

По словам Евгения Матюшенко, Анна свою вину отрицает, говорит, что преступной деятельностью занимался директор.

Если вина бухгалтера будет доказана, за хищение в особо крупном размере ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бухгалтера из Дзержинска подозревают в том, что она перевела на свой счет около 12 тысяч рублей

Женщина одновременно работала бухгалтером в одном из филиалов дорожно-строительного предприятия и в жилищно-строительном кооперативе. У нее был доступ к счетам организаций. Следствие считает, что она перевела больше 12 тысяч рублей с расчетного счета строительной фирмы на счет кооператива, а оттуда уже перевела деньги на свой личный счет, сообщила Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.

Во время расследования она добровольно возместила ущерб. Сейчас женщина находится под обязательством о явке - то есть по первому требованию должна явиться к следователю.