2020-01-15T18:51:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко хочет ограничить рентабельность застройщиков пятью процентами: цена квадрата в Беларуси снизится?

По словам президента, у нас не богатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье и помогать толстосумам набивать карманы
Виктор ПАЖИТОК
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Президент Беларуси не в первый раз предлагает ограничить рентабельность застройщиков жилья пятью процентами.Президент Беларуси не в первый раз предлагает ограничить рентабельность застройщиков жилья пятью процентами.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Президент Беларуси не в первый раз рассматривает варианты оптимизации и стимулирования рынка недвижимости. На состоявшемся 14 января совещании с правительством Александр Лукашенко поднял вопрос об ограничении рентабельности застройщиков в размере 5%. Такая цифра называется главой государства не впервые, однако в этот раз речь идет о подготовке к подписанию соответствующего указа.

Если такой указ будет подписан, то коммерческие застройщики при строительстве жилья смогут вложить в цену квадратного метра не больше 5% своей прибыли. Как отметил «КП» на условиях анонимности источник, знакомый с подготовкой проекта указа, это ограничение в случае принятия указа, затронет долевое строительство. Застройщиков, которые обладают собственными ресурсами и сначала строят, а затем продают жилье, нововведение не коснется.

- Мы отдадим строить жилье тем, кто хочет строить, грубо говоря, с пятипроцентной рентабельностью, с меньшими затратами, с более низкими ценами. Мы не будем отбирать - частные, государственные. Вот цена - в нее надо вложиться. У нас не богатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье и помогать толстосумам набивать карманы, - эмоционально отметил глава государства.

В качестве положительного примера президент привел деятельность Завода эффективных промышленных конструкций, входящего в состав государственного объединения «Минскстрой». Завод возглавляет Вадим Салей, старший брат легендарного белорусского хоккеиста Руслана Салея. Вадим также занимается хоккеем на любительском уровне и раньше выходил на лед в составе команды президента. В свое время предприятию Салея были выделены площади под строительство жилья именно на таких условиях: рентабельность - не больше 5%. Компания уже построила несколько арендных домов в столичном микрорайоне Новинки.

ЧТО ГОВОРЯТ ЗАСТРОЙЩИКИ

Указ может повлиять как на снижение, так и на рост цен на жилье

- Не уверен, что ограничение рентабельности пятью процентами удешевит жилье, - считает Василий Устинчик, председатель наблюдательного совета строительной компании «10 УНР». - Напротив, застройщики утратят мотивацию к дальнейшей деятельности. Годовая инфляция у нас составила в прошлом году 4,7%. Если рентабельность - 5%, то застройщик заработает фактически 0,3%. Это, конечно, недостаточно. Вероятно, многие застройщики обратятся в банки за кредитами, и это, естественно, не удешевит стоимость квадратного метра. Жилье не подешевеет, а, напротив, подорожает.

- Вчера в ассоциации застройщиков мы сошлись во мнении, что для прогноза нужно дождаться подписания официального документа и его официального опубликования, - говорит Вадим Тачкин, управляющий ООО «Вива Капитал Инвест», член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси. - Раз президент сказал, то указ будет, вопрос только в том, какие именно ограничения и механизмы в нем будут прописаны. Нездоровый ажиотаж, который сейчас можно наблюдать, не имеет под собой никаких оснований: никто завершенного проекта указа не видел, но все о нем говорят. Когда будет предмет разговора, можно будет обсуждать.

- С позиций вторичного рынка потенциальные ограничения рентабельности застройщиков могут отразиться двойственно, - полагает Николай Простолупов, почетный председатель совета Белорусской ассоциации «Недвижимость». - С одной стороны, уменьшение цен на первичном рынке, если оно случится, автоматически приведет к их снижению на вторичном. С другой стороны, если некоторые застройщики свернут свою деятельность, решив, что работать с пятипроцентной рентабельностью им нерационально, то сокращение объемов строительства приведет к сокращению рыночного предложения и росту цен как на первичном, так и на вторичном рынках.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020 году в Беларуси планируется построить 4 миллиона квадратных метров жилья, из них чуть больше 984 тысяч квадратов - для тех, кто стоит в очереди. Больше всего жилья возведут в Минской области - 1,12 млн кв. м., меньше всего в Витебской - 335 тыс. кв. м.

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