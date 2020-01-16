«Воспитатели не обязаны проверять синяки»: что известно о малышах из Витебской области, которые рассказали в детсаду о побоях дома

В одном из детских садов Витебского района воспитатели обратили внимание на двух братьев. Младшему мальчику всего три года, а старшему - пять, у обоих на теле нашлись гематомы. Дети рассказали воспитателям, что дома между собой они не дерутся, а синяки у них от рук родителей.

Следственный комитет Беларуси сообщает: по предварительным данным, мужчина и женщина систематически избивали малышей с 1 июня по 29 ноября 2019 года. Прокуратура Витебского района возбудила четыре уголовных дела по ч. 2 ст. 154 Уголовного кодекса (истязание).

- C декабря 2019 года дети находятся в социально-педагогическом центре, где им оказывается необходимая помощь. О других подробностях говорить преждевременно, - сообщила «КП» официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области Оксана Лазько.

Увы, в белорусских семьях постоянно происходят трагические происшествия с участием детей. В случае с этими мальчиками работники сада вовремя заметили неладное - по крайней мере, до непоправимых последствий. А как вообще они должны поступать по правилам?

Расследование инцидента продолжаетсяФото: Дмитрий ЛАСЬКО

- В Беларуси в полномочия сотрудников детских садов и школ не входит обязанность проверять наличие или отсутствие синяков на теле ребенка, - объясняет Андрей Маханько, основатель МОО «Понимание», член комиссии по делам несовершеннолетних при Совмине Беларуси.- Хотя в странах ЕС это есть, и даже существует протокол/алгоритм осмотра. Но если педработник заметит телесные повреждения, то он должен немедленно сообщить об этом. В данном случае - своему руководителю, а он или она - по телефону 102.

По словам специалиста, закрыть избитого малыша дома и тем самым скрыть факт истязания не получится:

- Родители могут не отводить ребенка в детский сад, если есть уважительная причина - например, заболел. Или по семейным обстоятельствам, но тогда нужно написать заявление на имя руководителя детского дошкольного учреждения (ДДУ). Каждое утро воспитатель группы подает заявку на питание. Соответственно, он понимает, сколько детей сегодня есть и кто отсутствует. Если воспитатель видит, что ребенка нет без уважительной причины, он должен проинформировать об этом руководителя детского сада и выяснить, в чем дело. В этот же день! Если связаться с родителями не удалось, руководитель детского дошкольного учреждения сообщает об этом в отдел/управление образования и районную комиссию по делам несовершеннолетних, организует выход сотрудника сада в семью с целью выяснить причину отсутствия ребенка. Все в тот же день.