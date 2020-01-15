Соболенко про ушедшего из жизни отца: «Он хотел, чтобы я была №1, борюсь для него»

15 января Арина Соболенко (12-я в мировом рейтинге) во втором круге турнира в Аделаиде обыграла американку хорватского происхождения Бернарду Перу (70 WTA) – 7:6, 6:2. В 1/4 финала белоруска сыграет с Симоной Халеп (4 WTA).

Ранее она рассказала про своего отца, который ушел из жизни в конце ноября 2019 года.

- Это произошло внезапно. Ему было всего 43. Я не очень хотела говорить об этом, но думаю, что люди должны знать. Я просто стараюсь бороться, потому что папа хотел, чтобы я была №1, так что я делаю это для него, и мысль об этом придает мне сил. Тренироваться в межсезонье было тяжело, хотя я старалась ни о чем не думать. Я не хотела уезжать из дома и оставлять своих родных в такой тяжелой ситуации, но нужно было ехать. Мне не хотелось играть матчи, но я поехала, потому что должна была, - передает слова теннисистки официальный сайт турнира.

В декабре Арина Соболенко назвала отца самым лучшим мужчиной в ее жизни и показала трогательные семейные фото.