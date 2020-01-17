На каждого белоруса - 16 кг мусора в день! Свалки растут, выбора нет: будем зарабатывать на отходах. Как?

Тему с отходами товаров и упаковки глава государства затронул на совещании с руководством Совмина, пишет БелТА.

- Нельзя допустить, чтобы нас постигла участь стран-соседей, когда люди задыхаются от количества свалок, а почва на десятилетия отравлена химией, - заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что сегодня это не только вопрос экологического благополучия:

- Развитые страны, у которых, как и у нас, нет богатых запасов природных ископаемых, научились извлекать необходимые ресурсы фактически из мусора.

Президент попросил доложить, как в разработанном проекте указа реализованы его поручения по наведению порядка в этой сфере на основе лучших мировых практик и достижений.

Вопрос, как можно наладить повторное использование и переработку мусора, решают в Беларуси не первый год. Тем временем свалки растут, а страна теряет деньги. В журнале «Финансы. Учет. Аудит» подсчитали, сколько именно. Цифры впечатляют.

Беларусь ежегодно вырабатывает 55 млн тонн мусора. Выходит, на каждого белоруса - почти 6 тонн мусора в год, или 16 килограммов в день. Конечно, не во всем виноваты люди, значительная его часть - промышленный мусор, просроченные продукты, упаковка на предприятиях и т. д. При этом только 20% бытового мусора собирается и повторно используется. В 2020 году этот показатель хотят довести до 25%, и это в разы ниже, чем у европейских соседей. Во многих странах Европы перерабатывается порядка 50% отходов, в Швеции - почти 99%.

Больше мусора - больше затрат на его утилизацию и устранение вредных последствий для экологии и здоровья людей. По оценке белорусских ученых, экономические потери от загрязнения окружающей среды огромные - до 4,6% ВВП Беларуси, и это без учета влияния на здоровье людей.

Как можно наладить повторное использование и переработку мусора, решают в Беларуси не первый год.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Какого мусора больше всего?

Каждая свалка наполовину состоит из упаковки товаров - бутылок и пакетов. На сортировочных линиях мусорных заводов Беларуси удается отсортировать не более 5 - 7% пригодной к повторной переработке тары.

Во многих странах для решения проблемы ввели систему «Зеленая точка». Это специальный знак на упаковке, который показывает, что производитель платит за ее дальнейший сбор. А стоимость сбора включается в цену товара. Если производитель не имеет такого зеленого знака, то платит более дорогой экологический налог.

- Пока отечественные производители не созрели, чтобы приступить к такой деятельности, - констатирует Анатолий Яцук, заместитель директора компании «Фултрэйд», которая занимается переработкой отходов.

По подсчетам пятилетней давности, Беларусь уже упустила выгоду более 300 млн евро, не вводя такую систему.

Почему мы не умеем перерабатывать мусор?

Первая причина в том, что в Беларуси пока только зарождается сбор, обработка и сортировка отходов, ее мало. Например, собирают вторсырье (отходы бумаги и картона, стекла, полимеры, изношенные шины, отработанное масло, электронное и электрическое оборудование) только 420 организаций.

Вторая причина - мы не научились делать из переработанного мусора качественные изделия. Особенно актуально это для стекла и макулатуры. Изделия из них получаются по заоблачным ценам - и при этом не самого лучшего качества.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

300 млн евро теряет Беларусь из-за отсутствия системы «Зеленая точка».

420 организаций занимаются раздельным сбором мусора.

4,6% ВВП Беларуси - потери от загрязнения природы.

20% отходов в Беларуси отправляется на переработку.

714,3 тонны вторсырья собрали в 2018 году, в том числе 140 тонн старых батареек и 839 тысяч лампочек.

50% мусора на свалке - упаковка, лишь 5% тары поступает в повторный оборот.