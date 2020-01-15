Белорусы на «Дакаре»: машина Вязовича едва не перевернулась, ее из песков вытягивали всей командой

В среду все в нетерпении ждали десятый этап ралли-рейда «Дакар-2020» (протяженность этапа - 608 км, спецучастка - 534 км) - ведь он составляет одну из двух частей «супермарафонского» цикла. На нем после финиша участники должны обслуживать свою спортивную технику самостоятельно: гонщикам могут помогать их товарищи по команде (или даже соперники), но никаких механиков! И запасные части можно использовать либо свои (их нужно взять на борт или рискнуть и ехать без них, чтобы не брать лишний вес), либо снятые с машин и мотоциклов других участников. К тому же этап должен был пройти в пустыне Руб-эль-Хали - одно из самых жарких и сухих в мире (летом температура может доходить до 79 градусов). Песчаные дюны высотой до 300 метров, гипсовые равнины, гравий и красновато-оранжевый песок - очень красиво, но очень сложно для гонщиков.

Но этап остановили на 345-м км (232-й км боевой трассы) из-за плохой погоды - был слишком сильный ветер. Участники отправились с трассы на марафонский бивуак по лиазону (не используемые для специальных участков маршруты, по ним едут на старт и после финиша).

Для «МАЗ-СПОРТавто» это не худший вариант, потому что этап не задался. Алексей Вишневский показал 11-й результат (отставание от победителя этапа Антона Шибалова - 13 минут, 44 секунды), Александр Василевский - 17-й (17.29), Сергей Вязович - 19-й (33.51).

«Дакар-2020». Грузовики. Общий зачет после 10 этапов

1. Андрей Каргинов («КамАЗ») - 40:20.04

2. Антон Шибалов («КамАЗ») - +36.08

3. Сергей Вязович («МАЗ») - +1:40.00

… 8. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +4:37.52.

… 11. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +5:57.05.

КСТАТИ

«Ударились в камни, сломали две рессоры»

Вообще, чем ближе к финишу, тем больше опасных ситуаций. На восьмом этапе грузовик Сергея Вязовича застрял в песках, выбраться помогала вся команда.

- Буквально на 50-м километре на подъеме застряло много джипов - перекрыли «канал». Я как-то не придал значения, что у подножия может быть так мягко, решил развернуться и не идти вверх со всеми. И вот во время разворота на ровном плато мы буквально провалились и не смогли уже сами выехать, - говорил после того этапа Сергей Вязович. - Выбраться смогли только благодаря двум родным экипажам, которые и пришли на помощь. Потеряли где-то 14 минут. Дальше ехали без инцидентов.

На девятом этапе его капотник едва не перевернулся. Опасность подкралась, когда этого не ждали.

- Километров за 50 до финиша начались небольшие дюнки - песчаные холмики вперемешку с заметенными в них камнями, - рассказывал Вязович. - У нас был один очень опасный момент. Мы наехали на две волны. Очень неудачно сработала задняя подвеска, очень высоко ее подбило. Машина встала практически вертикально на переднюю ось, передними кронштейнами мы ударились в камни. Сломали при этом две рессоры. Но, слава богу, не перевернулись через «морду». До этого пары градусов было. Это самый опасный момент в гонке. Хотя ничего такого по темпу мы не делали. Но если так отрабатывает подвеска, то будем вносить изменения в настройки.