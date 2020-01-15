2020-01-15T18:51:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Барановичами мужчина подарил соседу нож и сел за это на месяц. Почему, и чего нельзя делать?

Клинок признали запрещенным холодным оружием
Геннадий МОЖЕЙКО
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Мужчина подарил соседу самодельный нож и сел за это на месяц.Мужчина подарил соседу самодельный нож и сел за это на месяц.
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Эта история случилась в одной из деревень под Барановичами. Двое мужчин-соседей выпивали. И один решил подарить другому нож ручной работы, который много лет назад выковал его отец в кузне.

Казалось бы, ничего плохого - искренний поступок, эксклюзивный подарок. Вот только спустя некоторые время новый обладатель ножа совершил клинком преступление - порезал своего сына - и за это был привлечен к уголовной ответственности. Под раздачу попал также сосед, который подарил тот самый злополучный нож. Экспертиза признала этот подарок холодным оружием колюще-режущего действия, оборот которого в Беларуси запрещен.

- При этом мужчина знал о последствиях незаконного оборота холодного оружия, поскольку в 2005 году уже привлекался к уголовной ответственности, - рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области.

В результате Барановичский суд признал мужчину виновным в незаконном сбыте холодного оружия, совершенном повторно. Наказание - месяц ареста, при этом санкция статьи предусматривает лишение свободы вплоть до трех лет. Приговор уже вступил в законную силу.

ЕСТЬ ВОПРОС

Какой нож считается холодным оружием?

Возникает закономерный вопрос: как определить, является ли нож холодным оружием? Что будет, например, если подарить или продать свой большой кухонный нож соседке?

- Термин «холодное оружие» прописан в законе «Об оружии», - рассказали «Комсомолке» юристы. - Это оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте этого оружия с объектом поражения. Оборот холодного оружия на территории Беларуси запрещен. Также в отдельную категорию выделяют ножи-выкидухи. В законе они фигурируют как «ножи, клинки которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются, при длине клинка более 90 мм». Они тоже запрещены к обороту.

По словам специалистов, признать нож холодным оружием может только специальная экспертиза, которая исследует клинок и проводит его испытания, подвергая различным деформациям. Если просто: все, что свободно продается в легальных магазинах (например, хозяйственные, кухонные или охотничьи ножи), холодным оружием не является. Бывают также охотничьи ножи, на которые нужно специально разрешение. Как правило, это большие ножи, они оборудованы канавками-кровостоками и предназначены для раздела туш животных.

- В случае с самодельными ножами все сложно, там все определяет экспертиза, - отметили юристы.

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