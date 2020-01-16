«Подумала, что кто-то запускает салют». Соседи - об убийстве бизнесмена под Гродно

В небольшой деревне Чеховщина, что недалеко от Гродно, об убийстве бизнесмена Александра Пресняка многие местные узнали из СМИ. С 55-летним акционером гродненской перчаточной фабрики «Акцент» мало кто был лично знаком – он жил в доме у озера вместе с женой и маленьким ребенком.

- Я живу далековато, примерно в километре от него. Мы виделись иногда, здоровались, но дальше двух слов разговор не заходил, - говорит местный житель. Об убийстве он прочитал вечером 15 января в интернете.

Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в ночь на 15 января его автомобиле. Возбуждено уголовное дело, милиция ищет причастных к преступлению. На месте работала группа самых опытных сотрудников центрального аппарата Следственного комитета. На вечер 16 января подозреваемого еще не нашли.

В деревне рассказывают, что обычных сельских домиков здесь осталось не так много – из-за близости к городу (до Гродно всего 10 минут езды на машине), здесь строят дома и дачи многие обеспеченные люди. Всего в Чеховщине, по словам сельчан, живет 30-40 человек.

- Мы между собой называли ту улицу, где жил Александр, улицей Крутых – ну так, чтобы понятнее было, - рассказывает Ирина. - Там одни предприниматели живут. Это очень хорошее место: озеро рядом, природа - намного лучше, чем в городской квартире душиться. Та улица находится за чертой деревни – с Чеховщиной их связывает только газовая труба.

По словам женщины, ни выстрела, ни хлопка в тот вечер она не слышала.

- Даже если бы и услышала что-то похожее – решила бы, что это салют кто-то запустил. Мало ли кто-то коттедж сдавал на праздники.

О хлопке салюта в ночь убийства подумала и Татьяна Николаевна, которая живет недалеко от бизнесмена.

- Я уложила внука спать, сама еще лежала. Услышала какой-то хлопок – еще удивилась, думаю, неужели в будний день кто-то праздник устроил. Я не выходила на улицу – там все равно беспроглядная темень: если в этих коттеджах не горит свет, ничего не будет видно, фонарей там нет.

В Чеховщине Татьяна живет 16 лет, как минимум столько же здесь жил и убитый бизнесмен.

- Он как-то много лет назад приходил ко мне, спрашивал, не продаю ли я свой дом. У меня место хорошее, много земли. Дом я продавать не хотела, но он тогда оставил свой телефон – мол, если передумаешь, звони. Знаю, что Саша приходил с таким вопросом не только ко мне, но дома здесь не продают – в основном передают родственникам по наследству.

Об Александре соседи рассказывают так: жил в свое удовольствие, был сам себе на уме. В городе у него было несколько квартир в собственности.

- 15 января ко мне пришел наш участковый и следователь, сказали, что у нас убили человека. Я не поверила, говорю: «Вы шутите, наверное!». Но сразу почему-то подумала про Сашу: мне кажется, это тот человек, у которого могли быть враги, - продолжает Татьяна. - В деревне у него тоже случались конфликты, но мелкие: многим не нравилось, что он выгуливает собак без поводка, они столько кур передавили. Я тоже однажды сделала замечание, он ответил «когда мне будет нужно – тогда и привяжу».

Александр Пресняк владел акциями перчаточной фабрики «Акцент», раньше занимал должность директора по развитию этого предприятия. Управляющая Гродненской перчаточной фабрикой «Акцент» Галина Кулаковская не стала давать комментарий.

- Не буду ничего рассказывать, меня просили следственные органы.